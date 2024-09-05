«Я не похож на Роналду». Герреро дал первое интервью в Динамо

Новичок киевского «Динамо» Эдуардо Герреро дал первое интервью в качестве игрока столичного коллектива после перехода из «Зари»:

– Я очень счастлив присоединиться к киевскому «Динамо», знаю, что у этого клуба большая история, поэтому очень мотивирован после перехода.

– Знали ли вы о том, что киевский клуб активно следил за вами?

– Подписание контракта с «Динамо» дает поводы для гордости. Этот контракт был оформлен в конце трансферного окна. «Динамо» дало мне понять, что я нужен здесь, чтобы помочь достичь поставленных целей.

Теперь я с вами и с нетерпением жду первого матча. Интерес от «Динамо» был еще до Кубка Америки, самое главное, что слухи стали реальностью, и теперь я здесь. Сейчас я думаю только о своей игре и стремлюсь забивать как можно больше мячей.

– Как именно вы узнали о предложении от «Динамо»? Кто вам сообщил эту новость?

– Новостей и слухов вокруг трансферов футболистов всегда хватает, поэтому когда я услышал о Киеве, я сказал: «О, «Динамо», я хочу играть здесь!».

– Что вы знаете о «Динамо», его истории, игроках, воспитанниках?

– Знаю, что клуб подготовил немало топ-игроков. Один из них – Андрей Ярмоленко.

– Как бы вы могли себя описать несколькими словами, чтобы болельщики составили о вас впечатление?

– Я простой парень, который фокусируется на своей карьере. Я, действительно, счастлив, что удалось договориться о переходе в «Динамо». Первое, что могу сказать о себе, – это то, что я люблю свою семью и футбол.

– Какие ваши лучшие качества как футболиста?

– Мое главное преимущество – умение забивать мячи в чужие ворота.

– А что бы вы хотели улучшить в себе?

– Интересный вопрос. Скажу, что мне есть, над чем работать. Поэтому буду работать над собой именно в «Динамо».

– Впереди Лига Европы, где у «Динамо» много сильных соперников - «Рома», «Лацио», «Реал Сосьедад», «Галатасарай» и другие. Что можете сказать об этих командах?

– Пока что ничего, ведь я против них никогда не играл. Но у нас хорошая команда, и мы имеем хорошие шансы на качественное выступление.

– Перед подписанием контракта с «Динамо» вы сказали, что забьете дважды в ворота «Лацио»...

– Я буду стараться. И не только в ворота «Лацио».

– Почему вы выбрали для себя номер 39? Что он для вас означает?

– Именно под этим номером я дебютировал еще в Панаме, с тех пор я иду с ним всегда.

– Также вы говорили, что ваш любимый игрок – Криштиану Роналду. Стремитесь ли вы быть похожим на него?

– Нет, я пока не похож на него, но стараюсь прогрессировать. После переезда в Украину стараюсь показать свои лучшие стороны.

– Вы хорошо знаете о войне в Украине, которую развязали российские террористы, почему решили здесь остаться?

– Я, действительно, несколько боялся. Но с подобной ситуацией столкнулся еще в Израиле, поэтому был готов. Сейчас ситуация не самая лучшая, но, надеюсь, что дела пойдут вверх.

– Матчи чемпионата Украины проходят со зрителями, как можете оценить украинских болельщиков?

– Я слышал много хороших историй о динамовских болельщиках. Конечно, сейчас ситуация такова, что полностью ощутить всю атмосферу сложно, ведь стадионы нельзя заполнять до отказа. Но верю, что скоро ситуация должна улучшиться.

– Вы – первый представитель Панамы в истории «Динамо», является ли это поводом для гордости для вас?

– Для меня честь быть первым панамским игроком в истории клуба. Это важно для меня и для моей карьеры. Для нас, панамцев, сложно перейти на такой уровень в другую страну, поэтому я счастлив такому витку моей карьеры.

– Что можете сказать нашим болельщикам?

– Могу им пообещать, что мы проведем прекрасный сезон и сделаем все, чтобы привезти трофей в столицу Украины.