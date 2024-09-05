ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»

Представительницы Казахстана Юлия Путинцева детально прокомментировала скандальный эпизод в матче третьего раунда Открытого чемпионата США по теннису, во время которого она отказалась ловить мячи, которые ей кидала болгерл.

«Страшно представить, как мир может судить о ком-то всего лишь по трехсекундному видео, которое кто-то выложил с одной стороны, не видя остального, что происходило на самом деле.

Я просто играла в теннис и проиграла сложный гейм, который был очень близким (по моему мнению) к тому, чтобы переломить ход матча. После гейма (как вы можете видеть на фотографии) я была очень сильно разочарована и почти плакала, что не сделала этого лучше. В это время болгерл отдавала мне мяч, чего я даже не заметила, потому что была погружена глубоко в свои мысли.

Я не пытался унизить ее (или кого-то еще), не взяв этот мяч, который она мне дала.

Я не сделала ничего неуважительного по отношению к кому-либо в этот конкретный момент. Я прошу прощения, если эта девушка думает, что это было что-то по отношению к ней. (И кстати, ее зовут Кейт, очень милая девушка, которая поняла, что это не было что-то по отношению к ней).

Я не могу сказать, что я идеальна всю свою карьеру. Я злюсь на корте, выхожу из себя, говорю глупости и иногда ругаюсь так, как будто завтра не наступит. Виновата в этом. Но я никогда не ставила себя выше по отношению к кому-то. Это просто не про меня.

Надеюсь, теперь вы сможете взглянуть на это с другой стороны. Я знаю, что хейтеры будут ненавидеть, и это сообщение становится слишком длинным, так что я собираюсь остановиться прямо здесь.

И последнее, поскольку Кейт уже вовлечена в этот беспорядок, я пытаюсь сделать что-то особенное для нее», – написала теннисистка.