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Лига Европы
05 сентября 2024, 11:46 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:30
634
1

Новичок Динамо Герреро рассказал о своей цели на матч с Лацио в ЛЕ

Нападающий поделился желаемым

05 сентября 2024, 11:46 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:30
634
1
Новичок Динамо Герреро рассказал о своей цели на матч с Лацио в ЛЕ
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Новичок киевского «Динамо» Эдуардо Герреро рассказал о том, к чему будет стремиться в матче основного турнира Лиги Европы с римским «Лацио», а также с другими соперниками.

– Впереди Лига Европы, где у «Динамо» много сильных соперников – «Рома», «Лацио», «Реал Сосьедад», «Галатасарай» и другие. Что можете сказать об этих командах?

– Пока что ничего, ведь я против них никогда не играл. Но у нас хорошая команда, и мы имеем хорошие шансы на качественное выступление.

– Перед подписанием контракта с «Динамо» вы сказали, что забьете дважды в ворота «Лацио»...

– Я буду стараться. И не только в ворота «Лацио», – заявил Герреро.

Ранее 24-летний панамец Эдуардо Герреро дал свое первое интервью в качестве игрока киевского «Динамо».

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Лига Европы Эдуардо Герреро Динамо Киев Динамо - Лацио Лацио
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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