Эмма Наварро – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на US Open
В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом поединке этой стадии сыграют американка Эмма Наварро (№12 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
В финальном раунде победительница поединка сразится против Джессики Пегулы (№6 WTA) или Каролины Муховой (№52 WTA).
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