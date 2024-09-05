Эмма Наварро – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом поединке этой стадии сыграют американка Эмма Наварро (№12 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В финальном раунде победительница поединка сразится против Джессики Пегулы (№6 WTA) или Каролины Муховой (№52 WTA).

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