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US Open
05 сентября 2024, 10:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:40
233
0

Эмма Наварро – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на US Open

05 сентября 2024, 10:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:40
233
0
Эмма Наварро – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом поединке этой стадии сыграют американка Эмма Наварро (№12 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В финальном раунде победительница поединка сразится против Джессики Пегулы (№6 WTA) или Каролины Муховой (№52 WTA).

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