РЕБРОВ: «Есть некоторые повреждения. Доволен, что у игроков есть практика»
Главный тренер сборной Украины рассказал о текущих кондициях футболистов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о текущих кондициях футболистов, которые тренируется в команде в преддверии матчей Лиги наций:
«К сожалению, не так много практики было сейчас в чемпионате Украины. Да, «Динамо» провело очень много матчей. Я считаю, что киевляне сейчас в большей степени в тонусе, даже несмотря на усталость. Я доволен, что есть практика, начались матчи УПЛ. Да, есть некоторые повреждения у игроков, но я доволен теми футболистами, которые попали в сборную. Первые тренировки свидетельствуют, что они настроены серьезно.
Трагедия в Полтаве? К сожалению, мы живем в атмосфере борьбы с агрессором, пытающимся разрушить нашу страну. Я выражаю свою поддержку всем пострадавшим людям. Уверен, что все футболисты сейчас будут играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива и мы будем бороться».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Битва двух звезд легкой атлетики завершилась победой шведа
Эдуардо Герреро проведет остаток сезона 2024/25 в Киеве на правах аренды