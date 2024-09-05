РЕБРОВ: «Есть некоторые повреждения. Доволен, что у игроков есть практика»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о текущих кондициях футболистов, которые тренируется в команде в преддверии матчей Лиги наций:

«К сожалению, не так много практики было сейчас в чемпионате Украины. Да, «Динамо» провело очень много матчей. Я считаю, что киевляне сейчас в большей степени в тонусе, даже несмотря на усталость. Я доволен, что есть практика, начались матчи УПЛ. Да, есть некоторые повреждения у игроков, но я доволен теми футболистами, которые попали в сборную. Первые тренировки свидетельствуют, что они настроены серьезно.

Трагедия в Полтаве? К сожалению, мы живем в атмосфере борьбы с агрессором, пытающимся разрушить нашу страну. Я выражаю свою поддержку всем пострадавшим людям. Уверен, что все футболисты сейчас будут играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива и мы будем бороться».