Сергей РЕБРОВ: «Представители Динамо сейчас очень уставшие»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о небольшом перерыве между матчами и оценил базирование в Чехии:

«Мы уже имеем этот опыт, весь год играли в таком режиме, поэтому вызываем немного больше игроков. Мы знаем, как готовиться, но никто не знает, в каком состоянии сейчас футболисты. Например, представители «Динамо» провели очень много матчей, они действительно сейчас усталые, мы пытаемся дать им немного отдохнуть, найти баланс.

Очень много переездов, матчей, поэтому даже в начале сезона есть усталость. Посмотрим, в каком состоянии будут футболисты после первой игры с Албанией. Мы обсуждали, где будем играть. Я считаю оптимальным вариантом проведение двух матчей в Чехии. Как я говорил, сейчас в еврокубках у игроков «Шахтера» и «Динамо» много переездов. Мы же будем почти неделю в одном отеле, футболисты тренируются и отдыхают».