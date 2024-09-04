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Сборная УКРАИНЫ
04 сентября 2024, 16:02 |
431
1

Сергей РЕБРОВ: «Представители Динамо сейчас очень уставшие»

Главный тренер сборной Украины рассказал о маленьком отдыхе между матчами

04 сентября 2024, 16:02 |
431
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Сергей РЕБРОВ: «Представители Динамо сейчас очень уставшие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о небольшом перерыве между матчами и оценил базирование в Чехии:

«Мы уже имеем этот опыт, весь год играли в таком режиме, поэтому вызываем немного больше игроков. Мы знаем, как готовиться, но никто не знает, в каком состоянии сейчас футболисты. Например, представители «Динамо» провели очень много матчей, они действительно сейчас усталые, мы пытаемся дать им немного отдохнуть, найти баланс.

Очень много переездов, матчей, поэтому даже в начале сезона есть усталость. Посмотрим, в каком состоянии будут футболисты после первой игры с Албанией. Мы обсуждали, где будем играть. Я считаю оптимальным вариантом проведение двух матчей в Чехии. Как я говорил, сейчас в еврокубках у игроков «Шахтера» и «Динамо» много переездов. Мы же будем почти неделю в одном отеле, футболисты тренируются и отдыхают».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций
Алексей Тиньков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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DK1961
Опять! Скорректировали интервью Реброва, опустили концовку его фразы! Он ведь не просто сказал, сто динамовцы устали, но и добавил в конце предложения, что они все равно в лучших кондициях сейчас, чем игроки других команд!
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