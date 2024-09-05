Полуфиналистка US Open рассказала, как ее поддержала первая ракетка мира

Полуфиналистка US Open 2024 Каролина Мухова призналась, что первая ракетка мира Ига Свёнтек поддерживала ее, когда чешка перенесла операцию, из-за которой пропустила около 8 месяцев.

«Ига очень поддержала меня, когда я перенесла операцию. Всегда приятно получать такую поддержку, особенно от первой ракетки мира, лучшего игрока на данный момент.

Да, я чувствую, что мы знаем друг друга с тех пор, как мы играли одни из первых турниров WTA в Праге, где мы впервые встретились. Потом мы сыграли несколько матчей на COVID в Праге, а потом мы тренировались в прошлом году в Варшаве, куда я приехала. Так что я бы сказала, что у нас есть небольшая связь. Мы всегда отлично тренировались, очень интенсивно.

Играть и тренироваться с первой ракеткой мира – это всегда вызов, у нее хорошая команда. Это просто здорово», – сказала Каролина.

Отметим, что в полуфинале Мухова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая остановила Свёнтек в четвертьфинале.