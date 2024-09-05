Полуфиналистка US Open рассказала, как ее поддержала первая ракетка мира
Каролина Мухова благодарна Иге Свёнтек
Полуфиналистка US Open 2024 Каролина Мухова призналась, что первая ракетка мира Ига Свёнтек поддерживала ее, когда чешка перенесла операцию, из-за которой пропустила около 8 месяцев.
«Ига очень поддержала меня, когда я перенесла операцию. Всегда приятно получать такую поддержку, особенно от первой ракетки мира, лучшего игрока на данный момент.
Да, я чувствую, что мы знаем друг друга с тех пор, как мы играли одни из первых турниров WTA в Праге, где мы впервые встретились. Потом мы сыграли несколько матчей на COVID в Праге, а потом мы тренировались в прошлом году в Варшаве, куда я приехала. Так что я бы сказала, что у нас есть небольшая связь. Мы всегда отлично тренировались, очень интенсивно.
Играть и тренироваться с первой ракеткой мира – это всегда вызов, у нее хорошая команда. Это просто здорово», – сказала Каролина.
Отметим, что в полуфинале Мухова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая остановила Свёнтек в четвертьфинале.
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