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US Open
05 сентября 2024, 10:51 | Обновлено 05 сентября 2024, 10:52
357
0

Полуфиналистка US Open рассказала, как ее поддержала первая ракетка мира

Каролина Мухова благодарна Иге Свёнтек

05 сентября 2024, 10:51 | Обновлено 05 сентября 2024, 10:52
357
0
Полуфиналистка US Open рассказала, как ее поддержала первая ракетка мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Полуфиналистка US Open 2024 Каролина Мухова призналась, что первая ракетка мира Ига Свёнтек поддерживала ее, когда чешка перенесла операцию, из-за которой пропустила около 8 месяцев.

«Ига очень поддержала меня, когда я перенесла операцию. Всегда приятно получать такую поддержку, особенно от первой ракетки мира, лучшего игрока на данный момент.

Да, я чувствую, что мы знаем друг друга с тех пор, как мы играли одни из первых турниров WTA в Праге, где мы впервые встретились. Потом мы сыграли несколько матчей на COVID в Праге, а потом мы тренировались в прошлом году в Варшаве, куда я приехала. Так что я бы сказала, что у нас есть небольшая связь. Мы всегда отлично тренировались, очень интенсивно.

Играть и тренироваться с первой ракеткой мира – это всегда вызов, у нее хорошая команда. Это просто здорово», – сказала Каролина.

Отметим, что в полуфинале Мухова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая остановила Свёнтек в четвертьфинале.

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Каролина Мухова US Open 2024 Ига Свёнтек
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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