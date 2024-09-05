Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо

Объединение болельщиков немецкого «Гамбурга» призвало свой клуб отказать киевскому «Динамо» в аренде стадиона «Фолькспарштадион»:

«Гамбург» арендует свой стадион украинскому клубу «Динамо» Киев на сезон Лиги Европы 2024/25. Мы, как руководство отдела «HSV Supporters Club, воспринимаем это критически, учитывая наши ценности.

Мы понимаем, что «Гамбург» получает экономическую выгоду от этой договоренности, и мы принципиально поддерживаем солидарность с людьми и клубами, которые страдают от войн.

Но в случае киевского «Динамо» «Гамбург» передает свой стадион клубу, у которого неоднократно случается расистское и дискриминационное поведение. Поведение, которое никогда не должно иметь место на нашем стадионе.

Нельзя обвинять целый клуб в том, что в его среде есть такие тенденции, если клуб реагирует на это, если клуб занимает четкую позицию против этого и действует решительно. В случае киевского «Динамо» это не так. Как мы понимаем, последовательных действий против жалоб нет.

Если мы как «Гамбург» серьезно относимся к нашим ценностям, то «Фолькспарштадион» нельзя арендовать клубам, которые не отстаивают эти ценности. «Любите Гамбург - ненавидьте расизм» становится пустой фразой, когда клуб проводит домашние игры на нашем стадионе, который не соответствует основополагающей концепции.

Мы ожидаем, что ответственные в «Гамбурге» сделают публичное заявление и план того, как обеспечить то, чтобы «Фолькспарштадион» была местом, где живут ценности «Гамбурга» даже когда «Гамбург» там не играет».

На стадионе «Фолькспарштадион» «Динамо» в рамках основного этапа Лиги Европы должно сыграть со следующими командами: «Лацио» (25.09), „Ференцварош“ (07.11), „Виктория“ Плзень (28.11) и РФШ (30.11).