Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Болельщики немецкого клуба ждут решительных действий от руководства
Объединение болельщиков немецкого «Гамбурга» призвало свой клуб отказать киевскому «Динамо» в аренде стадиона «Фолькспарштадион»:
«Гамбург» арендует свой стадион украинскому клубу «Динамо» Киев на сезон Лиги Европы 2024/25. Мы, как руководство отдела «HSV Supporters Club, воспринимаем это критически, учитывая наши ценности.
Мы понимаем, что «Гамбург» получает экономическую выгоду от этой договоренности, и мы принципиально поддерживаем солидарность с людьми и клубами, которые страдают от войн.
Но в случае киевского «Динамо» «Гамбург» передает свой стадион клубу, у которого неоднократно случается расистское и дискриминационное поведение. Поведение, которое никогда не должно иметь место на нашем стадионе.
Нельзя обвинять целый клуб в том, что в его среде есть такие тенденции, если клуб реагирует на это, если клуб занимает четкую позицию против этого и действует решительно. В случае киевского «Динамо» это не так. Как мы понимаем, последовательных действий против жалоб нет.
Если мы как «Гамбург» серьезно относимся к нашим ценностям, то «Фолькспарштадион» нельзя арендовать клубам, которые не отстаивают эти ценности. «Любите Гамбург - ненавидьте расизм» становится пустой фразой, когда клуб проводит домашние игры на нашем стадионе, который не соответствует основополагающей концепции.
Мы ожидаем, что ответственные в «Гамбурге» сделают публичное заявление и план того, как обеспечить то, чтобы «Фолькспарштадион» была местом, где живут ценности «Гамбурга» даже когда «Гамбург» там не играет».
На стадионе «Фолькспарштадион» «Динамо» в рамках основного этапа Лиги Европы должно сыграть со следующими командами: «Лацио» (25.09), „Ференцварош“ (07.11), „Виктория“ Плзень (28.11) и РФШ (30.11).
Statement der Abteilungsleitung. 🔷⤵️ pic.twitter.com/pktOdnmkEc— HSV Supporters Club (@hsv_sc) September 4, 2024
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Взагалі, тільки в Німеччині можливо, щоби ліві радикали були в коаліції з правими радикалами. Тобто, по суті зараз відбувається об'єднання нацистської Німеччини з НДР, нацистів з совєтами, або, якщо висловитися мовою політичних партій минулого, то НСДАП і СЄПН об'єдналися заради того, щоб повалити прозахідний уряд в Німеччині.
Ну подивимося, вибори, які пройдуть наступного року, будуть вирішальними для Німеччини, або вони повторять шлях Франції, де програли праві, або до Німеччини повернуться комуняки з нацистами і правитимуть разом. Колись це виглядало фантастично, зараз це виглядає як реальність.
В тоже время не признавать,что ультрас часто отбитые тоже не стоит