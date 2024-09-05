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Лига Европы
05 сентября 2024, 10:24 | Обновлено 05 сентября 2024, 10:25
2096
19

Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо

Болельщики немецкого клуба ждут решительных действий от руководства

05 сентября 2024, 10:24 | Обновлено 05 сентября 2024, 10:25
2096
19
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Фолькспарштадион

Объединение болельщиков немецкого «Гамбурга» призвало свой клуб отказать киевскому «Динамо» в аренде стадиона «Фолькспарштадион»:

«Гамбург» арендует свой стадион украинскому клубу «Динамо» Киев на сезон Лиги Европы 2024/25. Мы, как руководство отдела «HSV Supporters Club, воспринимаем это критически, учитывая наши ценности.

Мы понимаем, что «Гамбург» получает экономическую выгоду от этой договоренности, и мы принципиально поддерживаем солидарность с людьми и клубами, которые страдают от войн.

Но в случае киевского «Динамо» «Гамбург» передает свой стадион клубу, у которого неоднократно случается расистское и дискриминационное поведение. Поведение, которое никогда не должно иметь место на нашем стадионе.

Нельзя обвинять целый клуб в том, что в его среде есть такие тенденции, если клуб реагирует на это, если клуб занимает четкую позицию против этого и действует решительно. В случае киевского «Динамо» это не так. Как мы понимаем, последовательных действий против жалоб нет.

Если мы как «Гамбург» серьезно относимся к нашим ценностям, то «Фолькспарштадион» нельзя арендовать клубам, которые не отстаивают эти ценности. «Любите Гамбург - ненавидьте расизм» становится пустой фразой, когда клуб проводит домашние игры на нашем стадионе, который не соответствует основополагающей концепции.

Мы ожидаем, что ответственные в «Гамбурге» сделают публичное заявление и план того, как обеспечить то, чтобы «Фолькспарштадион» была местом, где живут ценности «Гамбурга» даже когда «Гамбург» там не играет».

На стадионе «Фолькспарштадион» «Динамо» в рамках основного этапа Лиги Европы должно сыграть со следующими командами: «Лацио» (25.09), „Ференцварош“ (07.11), „Виктория“ Плзень (28.11) и РФШ (30.11).

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Гамбург реакция болельщиков Динамо Киев фанаты болельщики расизм Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 19
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AleksDnipro
Вболівальники Гамбурга — типові ліваки, а лівацька культура до добра поки не доводила.
Взагалі, тільки в Німеччині можливо, щоби ліві радикали були в коаліції з правими радикалами. Тобто, по суті зараз відбувається об'єднання нацистської Німеччини з НДР, нацистів з совєтами, або, якщо висловитися мовою політичних партій минулого, то НСДАП і СЄПН об'єдналися заради того, щоб повалити прозахідний уряд в Німеччині. 
Ну подивимося, вибори, які пройдуть наступного року, будуть вирішальними для Німеччини, або вони повторять шлях Франції, де програли праві, або до Німеччини повернуться комуняки з нацистами і правитимуть разом. Колись це виглядало фантастично, зараз це виглядає як реальність.
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+2
fredd1982
Ці дебільні німці досі граються в ці ігри? І це тоді, коли вже всій німеччині зрозуміло, що їх чекає у майбутньому через сюсюкання з різними заморськими немитими нехристиянськими меншинами
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+2
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DK1961
По всей Восточной Германии резко активизировалась руснявая разведка и подкупы чиновников на всех уровнях. Поэтому самые популярные лозунги у них становятся - Нет мигрантам! Вон украинским беженцам! Россия лучший друг! - Гамбург поэтому не исключение. ФАШИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ ДАТЬ ОТПОР ФАШИСТАМ! Тысячу раз был прав Черчилль, когда он в 1947 году сказал свою знаменитую фразу - ФАШИСТЫ БУДУЩЕГО БУДУТ НАЗЫВАТЬ ФАШИСТАМИ СВОИХ ПРОТИВНИКОВ. Ну а спорт уа с радостью (видимо) публикует очередной плевок в сторону Динамо. Чему я абсолютно не удивлен.
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potemkin78
Расизм в ДК? когда?
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SHN
В Гамбурге много пост совка. Не исключаю,что это они нахлабучили местных фанов.
В тоже время не признавать,что ультрас часто отбитые тоже не стоит
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Vlad Zimovsky
Гамбург против фашизма. Смешно.
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0
Tower Bridge
Нах нам этот пост из Х-ера, где всё обсуждают на немецком?   Пусть арендуют стадионы Динамо Дрездена или  Динамо Берлина.
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0
Gargantua81
надо им объяснить как кричат полярные совы, возможно они не знают.
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-1
Main
О как, не рады значит(
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-1
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