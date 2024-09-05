Полуфиналистка US Open Мухова выступила с откровением о своем развитии

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№52 WTA), которая вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв Беатрис Хаддад Майю в двух сетах, рассказала, что в детстве всегда занималась различными видами спорта.

«Я была очень активным ребёнком. Всегда хотела быть такой во время взросления. К счастью, мои родители позволяли мне делать все. Отец и брат – футболисты. Я всегда занималась футболом, гандболом, синхронным плаванием, всякими странными вещами. Уверена, что это помогло мне стать более подвижной», – призналась Мухова.

Напомним, в 1/2 финала US Open Каролина Мухова встретится с американкой Джессикой Пегулой.