Синнер стал автором сразу двух национальных рекордов
Янник сыграет в полуфинале US Open 2024
Итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал участником полуфинала Открытого чемпионата США 2024.
Он в четвертьфинале в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (№5 АТР) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Синнер стал первым итальянским теннисистом (среди и мужчин, и женщин), кто одержал 10+ побед в матчах с первой десяткой ATP с момента первой публикации мирового рейтинга в 1973 году.
Кроме того, Янник Синнер стал первым итальянцем в Открытой эре, который вышел в три полуфинала турниров Grand Slam в рамках одного сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что Синнер вошел в топовую компанию действующих теннисистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард Зари стал новичком киевской команды
«Заря» получит Владислава Супрягу, Игоря Горбача и 2.5 миллиона евро