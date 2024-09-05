Синнер стал автором сразу двух национальных рекордов

Итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал участником полуфинала Открытого чемпионата США 2024.

Он в четвертьфинале в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (№5 АТР) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Синнер стал первым итальянским теннисистом (среди и мужчин, и женщин), кто одержал 10+ побед в матчах с первой десяткой ATP с момента первой публикации мирового рейтинга в 1973 году.

Кроме того, Янник Синнер стал первым итальянцем в Открытой эре, который вышел в три полуфинала турниров Grand Slam в рамках одного сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Синнер вошел в топовую компанию действующих теннисистов.