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US Open
05 сентября 2024, 08:55 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:58
320
1

Синнер стал автором сразу двух национальных рекордов

Янник сыграет в полуфинале US Open 2024

05 сентября 2024, 08:55 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:58
320
1
Синнер стал автором сразу двух национальных рекордов
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал участником полуфинала Открытого чемпионата США 2024.

Он в четвертьфинале в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (№5 АТР) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Синнер стал первым итальянским теннисистом (среди и мужчин, и женщин), кто одержал 10+ побед в матчах с первой десяткой ATP с момента первой публикации мирового рейтинга в 1973 году.

Кроме того, Янник Синнер стал первым итальянцем в Открытой эре, который вышел в три полуфинала турниров Grand Slam в рамках одного сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Синнер вошел в топовую компанию действующих теннисистов.

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Янник Синнер
Юрій Остроумов Источник: Opta
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Сіннер німецькомовний громадянин Італії Але кацапа раком поставив не вперше
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