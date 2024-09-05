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US Open
05 сентября 2024, 08:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:04
320
1

Синнер вошел в топовую компанию действующих теннисистов

Янник впервые вышел в полуфинал на US Open

05 сентября 2024, 08:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:04
320
1
Синнер вошел в топовую компанию действующих теннисистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал участником полуфинал Открытого чемпионата США 2024.

Он в четвертьфинале в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (№5 АТР) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

23-летний Синнер впервые вышел в полуфинал US Open.

Теперь на счету Янника выходы в 1/2 финала на всех турнирах серии Grand Slam. Синнер стал четвертым действующим теннисистом, которому удалось подобное. До него это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.

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US Open 2024 Янник Синнер Новак Джокович Марин Чилич Рафаэль Надаль
Юрій Остроумов Источник: Opta
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Serhii P.
Перевірте його ще раз на допінг, а то в перший раз пробачили (незрозуміло, правда, чому)
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