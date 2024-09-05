Синнер вошел в топовую компанию действующих теннисистов
Янник впервые вышел в полуфинал на US Open
Итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал участником полуфинал Открытого чемпионата США 2024.
Он в четвертьфинале в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (№5 АТР) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
23-летний Синнер впервые вышел в полуфинал US Open.
Теперь на счету Янника выходы в 1/2 финала на всех турнирах серии Grand Slam. Синнер стал четвертым действующим теннисистом, которому удалось подобное. До него это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.
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