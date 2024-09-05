Синнер вошел в топовую компанию действующих теннисистов

Итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер стал участником полуфинал Открытого чемпионата США 2024.

Он в четвертьфинале в четырех сетах обыграл Даниила Медведева (№5 АТР) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

23-летний Синнер впервые вышел в полуфинал US Open.

Теперь на счету Янника выходы в 1/2 финала на всех турнирах серии Grand Slam. Синнер стал четвертым действующим теннисистом, которому удалось подобное. До него это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.