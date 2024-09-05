Кравец рассказал о способе собственной идентификации и уважении к себе

Советник президента «Динамо» Киев Артем Кравец поделился мнением о переходе на украинский язык в условиях полномасштабного вторжения оккупантов из России на территорию Украины.

– Вы очень хорошо общаетесь на украинском языке. Поделитесь своим опытом перехода с русского.

– Считаю, что я очень хорошо и давно знал украинский. Я учился на украинском языке. До переезда в Киев у меня была очень строгая и требовательная учительница по украинскому языку. А я хотел получать хорошие оценки, поэтому мне пришлось его идеально учить.

Я знал украинский, но не общался. Сейчас в моем видении переход должен быть - и это даже объяснять не надо. На нас страна 404 пошла войной, а мы будем разговаривать на их языке - неуважение к самим себе.

Мои дети перешли на украинский язык. Они его никогда не учили, сейчас где-то ошибаются, но они общаются только на украинском языке. И я считаю, что это правильно.

Я общаюсь только на украинском языке. Это моя личная позиция и позиция многих людей, с которыми я дружу. Понимаю, что кому-то сложно, есть ошибки и так далее. Я к этому отношусь вообще без никаких проблем. Поэтому когда кто-то переходит на украинский язык, то это уже должно вызывать уважение.

Недавно прочитал мнение одного своего знакомого. Он публичное лицо, и поставил правильный вопрос. Мол, что будет в будущем. Если кто-то будет общаться на русском, то надо задавать вопрос - это украинец или рашист. То есть такого вопроса не должно быть вообще. Мы должны себя идентифицировать как украинцы, поэтому должны общаться на украинском языке.

Так же считаю, что после 2014 года была моя ошибка и ошибка многих людей, которые делали, так сказать, вид, что мы не разбираемся и не лезем в политику. Возможно, среди прочего и из-за того, что мы не разбирались в политике, теперь это все и произошло. Поэтому сейчас надо идентифицировать и уважать себя, свою историю и страну.

В моем окружении не будет человека, который будет думать по-другому. Знаю многих людей, которые перешли на украинский. Возможно не так радикально, как я, но стараются и переходят так точно, - рассказал 35-летний Кравец.

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