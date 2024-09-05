Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кравец рассказал о способе собственной идентификации и уважении к себе
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 07:13 | Обновлено 05 сентября 2024, 07:23
351
0

Кравец рассказал о способе собственной идентификации и уважении к себе

Артем – об украинском языке

05 сентября 2024, 07:13 | Обновлено 05 сентября 2024, 07:23
351
0
Кравец рассказал о способе собственной идентификации и уважении к себе
ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Советник президента «Динамо» Киев Артем Кравец поделился мнением о переходе на украинский язык в условиях полномасштабного вторжения оккупантов из России на территорию Украины.

– Вы очень хорошо общаетесь на украинском языке. Поделитесь своим опытом перехода с русского.

– Считаю, что я очень хорошо и давно знал украинский. Я учился на украинском языке. До переезда в Киев у меня была очень строгая и требовательная учительница по украинскому языку. А я хотел получать хорошие оценки, поэтому мне пришлось его идеально учить.

Я знал украинский, но не общался. Сейчас в моем видении переход должен быть - и это даже объяснять не надо. На нас страна 404 пошла войной, а мы будем разговаривать на их языке - неуважение к самим себе.

Мои дети перешли на украинский язык. Они его никогда не учили, сейчас где-то ошибаются, но они общаются только на украинском языке. И я считаю, что это правильно.

Я общаюсь только на украинском языке. Это моя личная позиция и позиция многих людей, с которыми я дружу. Понимаю, что кому-то сложно, есть ошибки и так далее. Я к этому отношусь вообще без никаких проблем. Поэтому когда кто-то переходит на украинский язык, то это уже должно вызывать уважение.

Недавно прочитал мнение одного своего знакомого. Он публичное лицо, и поставил правильный вопрос. Мол, что будет в будущем. Если кто-то будет общаться на русском, то надо задавать вопрос - это украинец или рашист. То есть такого вопроса не должно быть вообще. Мы должны себя идентифицировать как украинцы, поэтому должны общаться на украинском языке.

Так же считаю, что после 2014 года была моя ошибка и ошибка многих людей, которые делали, так сказать, вид, что мы не разбираемся и не лезем в политику. Возможно, среди прочего и из-за того, что мы не разбирались в политике, теперь это все и произошло. Поэтому сейчас надо идентифицировать и уважать себя, свою историю и страну.

В моем окружении не будет человека, который будет думать по-другому. Знаю многих людей, которые перешли на украинский. Возможно не так радикально, как я, но стараются и переходят так точно, - рассказал 35-летний Кравец.

Ранее Артем Кравец оценил шансы «Динамо» забрать чемпионство у «Шахтера».

По теме:
Известны суммы призовых, которые Динамо может получить за каждый матч в ЛЕ
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Кравец Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 04 сентября 2024, 07:44 6
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона

Энтони выделил Мухаммеда Али

Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч
Футбол | 05 сентября 2024, 03:28 3
Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч
Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч

Тони забавно обратился к Беллингему, Карвахалю, Вини, Мбаппе, Рюдигеру и Вальверде

Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Футбол | 04.09.2024, 12:49
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Португалия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 06:54
Португалия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Португалия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро
Футбол | 04.09.2024, 19:58
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 40
Футбол
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
03.09.2024, 21:17 6
Футбол
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 57
Футбол
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 14
Футбол
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем