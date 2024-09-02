«Только начало». Кравец оценил шансы Динамо забрать чемпионство у Шахтера
Советник президента киевлян надеется, что бело-синие до конца будут претендовать на трофей
Советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец оценил шансы столичного клуба забрать чемпионство у донецкого «Шахтера» в сезоне УПЛ 2024/25:
«Я вспоминаю ту игру в прошлом чемпионате, когда мы проиграли «Шахтеру». И слова Кабаева, который сказал, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы бороться за чемпионство – и это будет другая команда. Вот на данном этапе эти слова не расходятся с делом. Я надеюсь, что оно так и будет до конца чемпионата.
Это только начало. Сложных матчей еще будет очень много. Точно останавливаться на этом нельзя, но, думаю, что борьба за золотые медали будет очень ожесточенной».
Ранее Артем Кравец оценил возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо».
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