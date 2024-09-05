Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны суммы призовых, которые Динамо может получить за каждый матч в ЛЕ
Лига Европы
05 сентября 2024, 06:45 |
1550
1

Известны суммы призовых, которые Динамо может получить за каждый матч в ЛЕ

Киевляне уже заработали 4.31 млн евро за выход в основной этап Лиги Европы

05 сентября 2024, 06:45 |
1550
1
Известны суммы призовых, которые Динамо может получить за каждый матч в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо сыграет в основном этапе Лиги Европы 2024/25.

Соперниками бело-синих стали: Лацио (Рим), Рома (Рима), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

За выход в основной этап ЛЕ динамовцы уже получили 4.31 млн евро.

Помимо этих призовых, бело-синие смогут получать дополнительные бонусы за каждое набранное очко в ЛЕ. За ничью подопечные Александра Шовковского будут получать по 150 тысяч евро, а за победу – 400 тысяч евро.

Если киевляне займут 9–24 место, то заработают дополнительные 300 тыс., а за 1–8 – 600 тыс. В случае выхода в 1/8 финала, столичный клуб Украины получит чек в 1.75 млн, в 1/4 – 2.50 млн, в 1/2 – 4.2 млн, в финал – 7 млн. А вот за титул Динамо заработает 13 млн.

Возможные призовые Динамо в Лиге Европы:

  • Попадание в основной этап – 4.31 млн евро
  • Победа – 450 тысяч евро
  • Ничья – 150 тысяч евро
  • 9–24 место – 150 тысяч евро
  • 1–8 место – 600 тысяч евро
  • 1/8 финала – 1.75 млн евро
  • 1/4 финала – 2.50 млн евро
  • 1/2 финала – 4.2 млн евро
  • Финал – 7 млн евро
  • Титул – 13 млн евро
По теме:
Кравец рассказал о способе собственной идентификации и уважении к себе
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25
призовые Лига Европы Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 04 сентября 2024, 07:44 6
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона

Энтони выделил Мухаммеда Али

Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч
Футбол | 05 сентября 2024, 03:28 3
Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч
Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч

Тони забавно обратился к Беллингему, Карвахалю, Вини, Мбаппе, Рюдигеру и Вальверде

Сербия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 06:44
Сербия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Сербия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Теннис | 05.09.2024, 04:20
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
US Open станет историческим для мужского тенниса США
Теннис | 04.09.2024, 08:20
US Open станет историческим для мужского тенниса США
US Open станет историческим для мужского тенниса США
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Пшик
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
04.09.2024, 09:57 1
Бокс
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 4
Футбол
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51 1
Футбол
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 40
Футбол
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
04.09.2024, 07:10 20
Футбол
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
03.09.2024, 20:39 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем