Известны суммы призовых, которые Динамо может получить за каждый матч в ЛЕ

Киевское Динамо сыграет в основном этапе Лиги Европы 2024/25.

Соперниками бело-синих стали: Лацио (Рим), Рома (Рима), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

За выход в основной этап ЛЕ динамовцы уже получили 4.31 млн евро.

Помимо этих призовых, бело-синие смогут получать дополнительные бонусы за каждое набранное очко в ЛЕ. За ничью подопечные Александра Шовковского будут получать по 150 тысяч евро, а за победу – 400 тысяч евро.

Если киевляне займут 9–24 место, то заработают дополнительные 300 тыс., а за 1–8 – 600 тыс. В случае выхода в 1/8 финала, столичный клуб Украины получит чек в 1.75 млн, в 1/4 – 2.50 млн, в 1/2 – 4.2 млн, в финал – 7 млн. А вот за титул Динамо заработает 13 млн.

Возможные призовые Динамо в Лиге Европы: