В ночь на 5 сентября первая ракетка мира Ига Свентек вылетела из Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В четвертьфинале полька в двух сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 6) за 1 час и 29 минут со счетом 2:6, 4:6.

После завершения встречи Свентек расплакалась во время массажа.

В полуфинале Пегула сыграет против Каролины Муховой.

ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024