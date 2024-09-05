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  4. ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
US Open
05 сентября 2024, 06:01 |
3290
0

ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024

Ига Свентек уступила Джессике Пегуле в четвертьфинале американского мейджора

05 сентября 2024, 06:01 |
3290
0
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 5 сентября первая ракетка мира Ига Свентек вылетела из Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В четвертьфинале полька в двух сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 6) за 1 час и 29 минут со счетом 2:6, 4:6.

После завершения встречи Свентек расплакалась во время массажа.

В полуфинале Пегула сыграет против Каролины Муховой.

ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024

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фото Ига Свёнтек Джессика Пегула US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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