ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Ига Свентек уступила Джессике Пегуле в четвертьфинале американского мейджора
В ночь на 5 сентября первая ракетка мира Ига Свентек вылетела из Открытого чемпионата США 2024 по теннису.
В четвертьфинале полька в двух сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 6) за 1 час и 29 минут со счетом 2:6, 4:6.
После завершения встречи Свентек расплакалась во время массажа.
В полуфинале Пегула сыграет против Каролины Муховой.
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Swiatek était en pleurs dans les vestiaires après sa défaite face à Pegula.— TennisTemple (@tennistemple) September 5, 2024
Les mêmes images à l'US Open qu'à Roland-Garros.pic.twitter.com/CYwbktUByx
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