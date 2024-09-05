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05 сентября 2024, 05:03 |
597
0

А где же Довбик? Авторитетный портал назвал топ-15 фаворитов на Золотой мяч

GOAL считает Винисиуса Жуниора главным претендентом на завоевания награды

05 сентября 2024, 05:03 |
597
0
А где же Довбик? Авторитетный портал назвал топ-15 фаворитов на Золотой мяч
GOAL

Авторитетный портал GOAL обнародовал главных фаворитом на Золотой мяч 2024 после объявления списка претендентов от France Football на получение главной индивидуальной награды.

Издание считает главным фаворитом Винисиуса Жуниора из Реала. На второй позиции расположен Родри (Манчестер Сити).

Топ-3 замыкает Джуд Беллингем, который также, как и Вини, защищает цвета королевского клуба.

В первую пятерку также попали Дани Карвахаль (Реал) и Лаутаро Мартинес (Интер).

Отметим, что звездный Килиан Мбаппе, который летом перешел в Реал из ПСЖ, занимает 7-е место, а Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 13-е.

France Football также включил украинца в список претендентов украинского форварда Артема Довбика. Но он не попал в топ-15 по версии GOAL.

Топ-15 фаворитов на получение Золотого мяча по версии GOAL:

  1. Винисиус Жуниор (Реал);
  2. Родри (Манчестер Сити);
  3. Джуд Беллингем (Реал);
  4. Дани Карвахаль (Реал);
  5. Лаутаро Мартинес (Интер);
  6. Тони Кроос (Реал / без клуба);
  7. Килиан Мбаппе (Реал / ПСЖ);
  8. Гарри Кейн (Бавария);
  9. Фил Фоден (Манчестер Сити);
  10. Нико Уильямс (Атлетик);
  11. Флориан Вирц (Байер)
  12. Ламин Ямал (Барселона)
  13. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  14. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  15. Дани Ольмо (Барселона / РБ Лейпциг)
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Даниил Агарков Источник: Goal.com
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