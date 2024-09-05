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05 сентября 2024, 03:28 | Обновлено 05 сентября 2024, 04:02
177
3

Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч

Тони забавно обратился к Беллингему, Карвахалю, Вини, Мбаппе, Рюдигеру и Вальверде

05 сентября 2024, 03:28 | Обновлено 05 сентября 2024, 04:02
177
3
Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную наградуЗолотой мяч 2024.

В него попали 30 футболистов, в том числе и шесть игроков мадридского Реала: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде. Также был включен и Тони Кроос, который в прошлом сезоне выступал за королевский клуб, а после Евро-2024 завершил карьеру.

В своем Instagram Кроос опубликовал сториз, в которой обратился к своим уже бывшим партнерам:

«Камон. Вы шестеро можете сделать это в следующем году», – написал Тони.

Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах за Реал после перехода из Баварии в 2014 году, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами.

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Реал Мадрид Тони Кроос Золотой мяч Джуд Беллингем Дани Карвахаль Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Антонио Рюдигер Федерико Вальверде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Стюард #11
И вообще, нет в инстаграме кррсса этого высера
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0
Стюард #11
А кто слева внизу?
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0
Стюард #11
Так их 7ро, или крайний нижний правый - это молодой кросс? Или причина высера вообще другая, кросс на 40 лет не выглядит - на 45 минимум, бухает...
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0
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