Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

В него попали 30 футболистов, в том числе и шесть игроков мадридского Реала: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде. Также был включен и Тони Кроос, который в прошлом сезоне выступал за королевский клуб, а после Евро-2024 завершил карьеру.

В своем Instagram Кроос опубликовал сториз, в которой обратился к своим уже бывшим партнерам:

«Камон. Вы шестеро можете сделать это в следующем году», – написал Тони.

Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах за Реал после перехода из Баварии в 2014 году, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами.