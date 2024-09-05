Кроос, который завершил карьеру, отреагировал на номинацию на Золотой мяч
Тони забавно обратился к Беллингему, Карвахалю, Вини, Мбаппе, Рюдигеру и Вальверде
4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.
В него попали 30 футболистов, в том числе и шесть игроков мадридского Реала: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде. Также был включен и Тони Кроос, который в прошлом сезоне выступал за королевский клуб, а после Евро-2024 завершил карьеру.
В своем Instagram Кроос опубликовал сториз, в которой обратился к своим уже бывшим партнерам:
«Камон. Вы шестеро можете сделать это в следующем году», – написал Тони.
Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах за Реал после перехода из Баварии в 2014 году, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами.
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