Юная украинская теннисистка окончательно завершила выступления на US Open

17-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр завершила выступления в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США 2024.

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Моникой Станкевич (Польша) в двух сетах проиграла тандему Тереза Крейчова (Чехия) / Элишка Тихачкова (Чехия) за 1 час и 4 минуты.

US Open 2024. Юниоры. Пары. 1/8 финала

Елизавета Котляр (Украина) / Моника Станкевич (Польша) – Тереза Крейчова (Чехия) / Элишка Тихачкова (Чехия) – 4:6, 3:6

В одиночном разряде Елизавета проиграла в первом круге.