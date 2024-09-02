Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open
Елизавета в двух сетах уступила Ишике Ашар
Украинская теннисистка Елизавета Котляр неудачно стартовала в одиночном разряде на юниорском US Open.
В матче первого раунда украинка проиграла американке Ишике Ашар, которая получила уайлд-кард от организаторов.
US Open. Юниоры. Первый раунд
Елизавета Котляр (Украина) – Ишика Ашар (США) – 4:6, 3:6
Елизавета продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.
Отметим, что для Котляр это было первое выступление на юниорском US Open. В этом году она сыграла на всех остальных юниорских турнирах Grand Slam.
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