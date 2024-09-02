Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open

Украинская теннисистка Елизавета Котляр неудачно стартовала в одиночном разряде на юниорском US Open.

В матче первого раунда украинка проиграла американке Ишике Ашар, которая получила уайлд-кард от организаторов.

US Open. Юниоры. Первый раунд

Елизавета Котляр (Украина) – Ишика Ашар (США) – 4:6, 3:6

Елизавета продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.

Отметим, что для Котляр это было первое выступление на юниорском US Open. В этом году она сыграла на всех остальных юниорских турнирах Grand Slam.