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  4. Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open
US Open
02 сентября 2024, 08:40 |
171
0

Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open

Елизавета в двух сетах уступила Ишике Ашар

02 сентября 2024, 08:40 |
171
0
Котляр проиграла американке на старте юниорского US Open
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр неудачно стартовала в одиночном разряде на юниорском US Open.

В матче первого раунда украинка проиграла американке Ишике Ашар, которая получила уайлд-кард от организаторов.

US Open. Юниоры. Первый раунд
Елизавета Котляр (Украина) – Ишика Ашар (США) – 4:6, 3:6

Елизавета продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.

Отметим, что для Котляр это было первое выступление на юниорском US Open. В этом году она сыграла на всех остальных юниорских турнирах Grand Slam.

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Елизавета Котляр US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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