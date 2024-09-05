ВИДЕО. Как Киченок с Остапенко за час вынесли россиянку и ее напарницу

4 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

В полуфинале украинско-латвийский тандем в двух сетах разгромил дуэт Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова со счетом 6:1, 6:2.

Встреча завершилась за 1 час и 6 минут.

В финале US Open 2024 Киченок и Остапенко сыграют против победительниц противостояния Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.

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