ВИДЕО. Как Киченок с Остапенко за час вынесли россиянку и ее напарницу
Людмила и Алена одолели дуэт Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова в полуфинале USO
4 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.
В полуфинале украинско-латвийский тандем в двух сетах разгромил дуэт Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова со счетом 6:1, 6:2.
Встреча завершилась за 1 час и 6 минут.
В финале US Open 2024 Киченок и Остапенко сыграют против победительниц противостояния Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.
ВИДЕО. Как Киченок с Остапенко за час вынесли россиянку и ее напарницу
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