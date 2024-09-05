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  4. ВИДЕО. Как Киченок с Остапенко за час вынесли россиянку и ее напарницу
US Open
05 сентября 2024, 01:29 |
107
1

ВИДЕО. Как Киченок с Остапенко за час вынесли россиянку и ее напарницу

Людмила и Алена одолели дуэт Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова в полуфинале USO

05 сентября 2024, 01:29 |
107
1
ВИДЕО. Как Киченок с Остапенко за час вынесли россиянку и ее напарницу
Instagram. Алена Остапенко и Людмила Киченок

4 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

В полуфинале украинско-латвийский тандем в двух сетах разгромил дуэт Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова со счетом 6:1, 6:2.

Встреча завершилась за 1 час и 6 минут.

В финале US Open 2024 Киченок и Остапенко сыграют против победительниц противостояния Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.

ВИДЕО. Как Киченок с Остапенко за час вынесли россиянку и ее напарницу

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Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова Людмила Киченок Алена Остапенко видео US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Данило, немає там росіянок - є нейтральні гравці.Мали би вже це вивчити.
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