В Реале отреагировали на номинацию Лунина на лучшего голкипера 2024 года

25-летний украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года.

Пресс-служба королевского клуба отреагировала на номинацию Лунина на трофей имени Льва Яшина в социальных сетях:

«🧱 Лунин, кандидат на Trofey Yashin 2024!»

В сезоне 2023/24 Лунин провел 31 матч в составе сливочных и пропустил 32 гола. В 12 поединках он отыграл на ноль.

Вместе с Реалом Лунин в прошлой кампании выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.