Другие новости04 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:37
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В Реале отреагировали на номинацию Лунина на лучшего голкипера 2024 года
Андрей попал в список претендентов на трофей имени Льва Яшина
04 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:37
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25-летний украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года.
Пресс-служба королевского клуба отреагировала на номинацию Лунина на трофей имени Льва Яшина в социальных сетях:
«🧱 Лунин, кандидат на Trofey Yashin 2024!»
В сезоне 2023/24 Лунин провел 31 матч в составе сливочных и пропустил 32 гола. В 12 поединках он отыграл на ноль.
Вместе с Реалом Лунин в прошлой кампании выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.
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Круто им, дублер всего-то и номинирован высоко
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