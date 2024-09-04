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04 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:37
1641
1

В Реале отреагировали на номинацию Лунина на лучшего голкипера 2024 года

Андрей попал в список претендентов на трофей имени Льва Яшина

04 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:37
1641
1
В Реале отреагировали на номинацию Лунина на лучшего голкипера 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин номинирован на звание лучшего голкипера 2024 года.

Пресс-служба королевского клуба отреагировала на номинацию Лунина на трофей имени Льва Яшина в социальных сетях:

«🧱 Лунин, кандидат на Trofey Yashin 2024!»

В сезоне 2023/24 Лунин провел 31 матч в составе сливочных и пропустил 32 гола. В 12 поединках он отыграл на ноль.

Вместе с Реалом Лунин в прошлой кампании выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

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Андрей Лунин Yashin Trophy лучший вратарь Золотой мяч Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alex T
Круто им, дублер всего-то и номинирован высоко 
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