Мэр Мадрида потребовал от Винисиуса извинений за слова о расизме

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда раскритиковал слова вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который заявил, что у Испании стоит отобрать право проведения ЧМ-2030 из-за расизма:

«Мы все знаем, что в обществе существует расизм и что мы должны упорно работать, чтобы его искоренить его. Но говорить о том, что мы расистское общество, и, более того, ставить под угрозу чемпионат мира 2030 года очень несправедливо в отношении Испании и Мадрида в частности.

Я прошу вас исправить это, вы должны извиниться, знайте, что в случае расизма мы все будем на вашей стороне, но мы не будем на вашей стороне, когда вы скажете, что мы расисты. Потому что это неправда».