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  4. Мэр Мадрида потребовал от Винисиуса извинений за слова о расизме
Испания
04 сентября 2024, 22:23 |
216
1

Мэр Мадрида потребовал от Винисиуса извинений за слова о расизме

Вингер «Реала» назвал Испанию расистской страной

04 сентября 2024, 22:23 |
216
1
Мэр Мадрида потребовал от Винисиуса извинений за слова о расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда раскритиковал слова вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который заявил, что у Испании стоит отобрать право проведения ЧМ-2030 из-за расизма:

«Мы все знаем, что в обществе существует расизм и что мы должны упорно работать, чтобы его искоренить его. Но говорить о том, что мы расистское общество, и, более того, ставить под угрозу чемпионат мира 2030 года очень несправедливо в отношении Испании и Мадрида в частности.

Я прошу вас исправить это, вы должны извиниться, знайте, что в случае расизма мы все будем на вашей стороне, но мы не будем на вашей стороне, когда вы скажете, что мы расисты. Потому что это неправда».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид ЧМ-2030 по футболу расизм
Олег Дидух Источник: Daily Sport
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Нехай іде в емірати, там нема расизму…
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