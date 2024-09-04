Мэр Мадрида потребовал от Винисиуса извинений за слова о расизме
Вингер «Реала» назвал Испанию расистской страной
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда раскритиковал слова вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который заявил, что у Испании стоит отобрать право проведения ЧМ-2030 из-за расизма:
«Мы все знаем, что в обществе существует расизм и что мы должны упорно работать, чтобы его искоренить его. Но говорить о том, что мы расистское общество, и, более того, ставить под угрозу чемпионат мира 2030 года очень несправедливо в отношении Испании и Мадрида в частности.
Я прошу вас исправить это, вы должны извиниться, знайте, что в случае расизма мы все будем на вашей стороне, но мы не будем на вашей стороне, когда вы скажете, что мы расисты. Потому что это неправда».
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