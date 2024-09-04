ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Маккаби Тель-Авив

Как и сообщалось накануне, действующий чемпион Израиля «Маккаби» Тель-Авив оформил трансфер 21-летнего центрального защитника «Шахтера» Става Лемкина.

«Маккаби» арендовал Лемкина на один сезон с опцией выкупа.

В израильской команде Став будет играть под четвертым номером.

«Я рад вернуться в «Маккаби» Тель-Авив, клуб, в котором я вырос. Я не могу дождаться встречи со своими новыми товарищами по команде и начала усердной работы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Моя цель – помочь команде достичь всех наших целей в предстоящем сезоне, выиграв как можно больше национальных титулов и успешно проведя кампанию в Лиге Европы», - заявил Лемкин.

Напомним, Лемкин перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Маккаби» Тель-Авив за 850 тысяч евро. С тех пор израильтянин провел лишь 5 официальных поединков за «горняков».