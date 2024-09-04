Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Артем получил шанс выиграть престижную индивидуальную награду
Украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024.
27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.
На номинацию Довбика на ЗМ в социальных сетях отреагировали его бывший клуб «Жирона» и нынешняя команда – римская «Рома».
«Рома»: 💪 Поздравляем Артема!» 👏
«Жирона»: Артем Довбик номинирован на Золотой мяч! 🏆 Заслуженное признание, поздравляем! 🙌
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
💪 Complimenti Artem! 👏 https://t.co/RWoiAJJ1lg— AS Roma (@OfficialASRoma) September 4, 2024
Artem Dovbyk nominat a la Pilota d’Or! 🏆— Girona FC (@GironaFC) September 4, 2024
Un reconeixement molt merescut, enhorabona! 🙌@ballondor pic.twitter.com/r68jvA5bab
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