Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024

Украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024.

27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.

На номинацию Довбика на ЗМ в социальных сетях отреагировали его бывший клуб «Жирона» и нынешняя команда – римская «Рома».

«Рома»: 💪 Поздравляем Артема!» 👏

«Жирона»: Артем Довбик номинирован на Золотой мяч! 🏆 Заслуженное признание, поздравляем! 🙌

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.