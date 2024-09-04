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  4. Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Италия
04 сентября 2024, 21:58 |
1246
0

Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024

Артем получил шанс выиграть престижную индивидуальную награду

04 сентября 2024, 21:58 |
1246
0
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024.

27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.

На номинацию Довбика на ЗМ в социальных сетях отреагировали его бывший клуб «Жирона» и нынешняя команда – римская «Рома».

«Рома»: 💪 Поздравляем Артема!» 👏

«Жирона»: Артем Довбик номинирован на Золотой мяч! 🏆 Заслуженное признание, поздравляем! 🙌

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Жирона Артем Довбик Рома Рим Золотой мяч Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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