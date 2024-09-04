Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто будет помогать Шищенко в Оболони
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 20:23 |
1133
3

Стало известно, кто будет помогать Шищенко в Оболони

Тренер уже начал работу в новой команде

04 сентября 2024, 20:23 |
1133
3
Стало известно, кто будет помогать Шищенко в Оболони
ФК Оболонь. Артем Кичак

Как стало известно Sport.ua, сегодня директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко представил команде нового главного тренера – Сергея Шищенко, который в последнее время работал в Академии житомирского «Полесья».

По информации нашего источника, новому руководителю «пивоваров» будут помогать Николай Гибалюк, который входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял, Александр Антоненко – ассистент предыдущего коуча «Оболони» Валерия Иващенко и Артем Кичак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

В 6-м туре чемпионата УПЛ «Оболонь» будет принимать 13 сентября лидера, «Александрию».

Ранее мы сообщали, что в УПЛ утвердили даты и время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось. Клуб УПЛ уволил наставника после мрачного старта
Стало известно, когда Выхрист проведет свой следующий поединок
Перед центральным матчем тура Буковина потеряла трех игроков
Сергей Шищенко Оболонь Киев инсайд Николай Гибалюк Артем Кичак
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Теннис | 04 сентября 2024, 00:23 0
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин

Тейлор Фритц одолел Александра Зверева в четырех сетах

Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 04 сентября 2024, 07:44 5
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона

Энтони выделил Мухаммеда Али

Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Футбол | 03.09.2024, 21:17
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 04.09.2024, 15:35
Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25
Стала известна заявка Шахтера на основной этап Лиги чемпионов 2024/25
ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков
Футбол | 04.09.2024, 20:48
ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков
ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
лучше б уже Дулуба брали
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 5
Олимпийские игры
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 12
Футбол
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
03.09.2024, 03:39 2
Теннис
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 37
Футбол
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
03.09.2024, 07:35 7
Футбол
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 13
Футбол
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем