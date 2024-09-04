Стало известно, кто будет помогать Шищенко в Оболони

Как стало известно Sport.ua, сегодня директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко представил команде нового главного тренера – Сергея Шищенко, который в последнее время работал в Академии житомирского «Полесья».

По информации нашего источника, новому руководителю «пивоваров» будут помогать Николай Гибалюк, который входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял, Александр Антоненко – ассистент предыдущего коуча «Оболони» Валерия Иващенко и Артем Кичак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

В 6-м туре чемпионата УПЛ «Оболонь» будет принимать 13 сентября лидера, «Александрию».

Ранее мы сообщали, что в УПЛ утвердили даты и время проведения матчей 7-го тура чемпионата Украины.