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04 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:27
486
1

France Football назвал претендентов на приз лучшему клубу года

В пятерку претендентов попала «Жирона»

04 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:27
486
1
France Football назвал претендентов на приз лучшему клубу года
Getty Images/Global Images Ukraine

France Football опубликовал пятерку претендентов на звание лучшего мужского футбольного клуба мира 2024 года. Довольно неожиданно в пятерку вошла испанская «Жирона», которая стала одним из главных открытий прошлого сезона.

Претенденты на приз лучшему клубу мира:

Боруссия Дортмунд (Германия)

Жирона (Испания)

Байер Леверкузен (Германия)

Реал Мадрид (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Ранее стали известны претенденты на приз лучшему тренеру 2024 года.

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France Football Жирона Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Байер Манчестер Сити
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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luceorius
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