Другие новости04 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:27
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France Football назвал претендентов на приз лучшему клубу года
В пятерку претендентов попала «Жирона»
04 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:27
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France Football опубликовал пятерку претендентов на звание лучшего мужского футбольного клуба мира 2024 года. Довольно неожиданно в пятерку вошла испанская «Жирона», которая стала одним из главных открытий прошлого сезона.
Претенденты на приз лучшему клубу мира:
Боруссия Дортмунд (Германия)
Жирона (Испания)
Байер Леверкузен (Германия)
Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Ранее стали известны претенденты на приз лучшему тренеру 2024 года.
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