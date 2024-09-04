France Football назвал претендентов на приз лучшему клубу года

France Football опубликовал пятерку претендентов на звание лучшего мужского футбольного клуба мира 2024 года. Довольно неожиданно в пятерку вошла испанская «Жирона», которая стала одним из главных открытий прошлого сезона.

Претенденты на приз лучшему клубу мира:

Боруссия Дортмунд (Германия)

Жирона (Испания)

Байер Леверкузен (Германия)

Реал Мадрид (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Ранее стали известны претенденты на приз лучшему тренеру 2024 года.