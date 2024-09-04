24-летний панамский нападающий «Зари» Эдуардо Герреро покинул луганский клуб.

Герреро официально стал игроком самого титулованного клуба Украины – киевского «Динамо». По неофициальной информации, «сине-белые» заплатят ориентировочно 2.5 миллиона евро и процент от следующей продажи за панамского нападающего.

Киевский клуб оригинальным видеороликом представил игрока. Герреро будет выступать под 39-м игровым номером в «Динамо».

В сезоне 2024/25 Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро

ВИДЕО. Известно, под каким номером будет играть новичок Динамо Герреро