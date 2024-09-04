Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open
В ночь на четверг продолжат играть матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В заключительном поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сыграют Янник Синнер (№1 ATP) и Даниил Медведев (№5 ATP). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша после матча Свёнтек – Пегула. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.
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Это будет 13-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 5 из 6 последних матчей после шести поражений в первых поединках.
В следующем раунде победитель поединка будет играть против Джека Дрейпера (№25 ATP) или Алекса де Минаура (№10 ATP).
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