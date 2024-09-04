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US Open
04 сентября 2024, 18:50 | Обновлено 04 сентября 2024, 19:16
634
0

Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open

04 сентября 2024, 18:50 | Обновлено 04 сентября 2024, 19:16
634
0
Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на четверг продолжат играть матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В заключительном поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сыграют Янник Синнер (№1 ATP) и Даниил Медведев (№5 ATP). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша после матча Свёнтек – Пегула. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 13-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 5 из 6 последних матчей после шести поражений в первых поединках.

В следующем раунде победитель поединка будет играть против Джека Дрейпера (№25 ATP) или Алекса де Минаура (№10 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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