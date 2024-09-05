Руни и другие. Топ-5 важнейших трансферов в истории АПЛ в день дедлайна

Автомобильные окна, репортеры, потоки новостей в социальных сетях и прямые трансляции – день трансферного дедлайна всегда был уникальным.

В последний день трансферного окна команды спешат завершить свои сделки. Некоторые из них они вынашивали с начала лета, другие же являются оппортунистическими ходами, возникшими только в этот день, или сделками, совершенными в последнюю минуту, чтобы заменить игрока, которого они только что потеряли из-за травмы.

С момента появления нынешней системы трансферных окон перед сезоном 2002/2003 годов было несколько заметных переходов в день дедлайна, которые оказали колоссальное влияние на клубы АПЛ. Некоторые из них также оказали тактическое влияние, что помогло командам, в которые они перешли, улучшить свою игру и выиграть титулы.

Клод Макелеле, «Реал» Мадрид – «Челси», 2003 год

Подписание Клода Макелеле летом 2003 года стало поворотным моментом в тактической истории «Челси» годом позже, когда новым тренером стал Жозе Моуриньо.



Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Игровой профиль Макелеле позволил Моуриньо поставить его сначала в основу ромба полузащиты, а затем перейти на систему 4-3-3, которая помогла «Челси» выиграть чемпионат в сезоне 2004/2005 и удержать титул в сезоне 2005/2006. Моуриньо объяснил, что, имея трех игроков в полузащите – Макелеле позади двух других, – когда большинство английских команд играли по схеме 4-4-2, он получал преимущество за счет дополнительного игрока в этой зоне.

Уэйн Руни, «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 2004 год

В начале первого сезона Моуриньо в «Челси», который в итоге стал победным для «Синих», «Манчестер Юнайтед» заключил сделку с игроком, который позволил команде сэра Алекса Фергюсона вернуться на вершину и который в итоге завершил карьеру в качестве одного из величайших игроков в истории клуба, в день дедлайна.

В понедельник, 30 августа 2004 года, за день до закрытия трансферного окна, тогдашний председатель совета директоров «Эвертона», ныне покойный Билл Кенрайт, сидел в офисе Фергюсона на «Олд Траффорд» вместе с главным тренером клуба Дэвидом Мойесом и генеральным директором «Юнайтед» Дэвидом Гиллом после сухой ничьей между двумя командами.

Согласно книге «Алекс Фергюсон: моя автобиография», Кенрайт плакал и сквозь слезы говорил, что хочет позвонить своей матери.



Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

«Они крадут нашего мальчика, они крадут нашего мальчика», – сказал Кенрайт своей маме, которая предупредила Фергюсона, что он «не получит этого мальчика просто так». Фергюсон на мгновение подумал, что это все уловка, но к концу следующего дня «Юнайтед» подписал 18-летнего нападающего «Эвертона» Уэйна Руни за 27 миллионов фунтов стерлингов (35,7 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).

Наследие Руни не нуждается в представлении, но интересно остановиться на том, как он позволил Фергюсону создать динамичную группу нападающих после ухода голландского форварда Рууда ван Нистелроя летом 2006 года.

Техника, взрывной характер и энергия англичанина дополнили атаку «Юнайтед», состоявшую из Криштиану Роналду, Карлоса Тевеса и одного из троицы Пак Чжи Сун/Нани/Райан Гиггз в сезоне 2007/2008, а в следующем сезоне к ним присоединился Димитар Бербатов.

Гибкость атакующей линии «Юнайтед», а особенно смену позиций между Руни, Роналду и Тевесом, было трудно остановить. Благодаря своей самоотверженности Руни успевал отходить назад и прикрывать фланги, когда это было необходимо, что также позволяло Фергюсону проявлять определенную тактическую гибкость: он мог поставить его на фланг, чтобы лучше страховать оборону, чем Роналду, или переместить его туда во время игры, чтобы изменить тактическую схему.

Маркос Алонсо, «Фиорентина» – «Челси», 2016 год

Смена игровой схемы, которой способствовал еще один трансфер в дедлайн-день, – это переход нового тренера «Челси» Антонио Конте с 4-3-3 на 3-4-3 в сезоне 2016/2017.

В предыдущем сезоне «Челси» чередовал Сезара Аспиликуэту и Бабу Рахмана на позиции левого защитника, но последний был отдан в аренду в немецкий «Шальке» в начале августа 2016 года. Конте хотел подписать еще одного левого защитника, и 31 августа «Челси» подписал Маркоса Алонсо из итальянской «Фиорентины».

Приход испанца, который был скорее левым латералем, чем левым защитником, помог Конте перейти к новой схеме.



Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

Выход Алонсо вместо Сеска Фабрегаса в матче с «Арсеналом» (поражение 0:3) в следующем месяце стал началом перехода к схеме 3-4-3, и «Челси» в новой форме был неудержим, выдав 13-матчевую победную серию в Премьер-лиге и став в итоге чемпионами.

«Я думаю, что это решение (перейти на игру в три защитника) изменило наш сезон», – сказал Конте британской телекомпании Sky Sports после завоевания титула. «В первой части сезона у нас не было правильного баланса. После двух поражений, от «Ливерпуля» и «Арсенала», – плохих поражений, а не просто поражений – я хотел измениться и найти новый игровой стиль для своей команды. Но у меня в голове был вариант играть по схеме 3-4-3, потому что я знаю характеристики игроков, и придать нам больше солидности в обороне».

Мануэль Аканджи, «Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Сити», 2022 год

Еще одно приобретение в обороне в последний день летнего окна, которое оказалось жизненно важным для тактической эволюции команды, – переход Мануэля Аканджи в «Манчестер Сити».

Тактический ум и умение играть на нескольких позициях позволили Аканджи быстро вписаться в команду после перехода из немецкой «Боруссии» Дортмунд, а его мастерство защитника позволило тренеру Пепу Гвардиоле перейти на игру с четырьмя центральными защитниками.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи

Этот шаг укрепил оборонительную линию «Сити», сделал их сильнее в ситуациях один в один и оказался решающим для завоевания требла в том сезоне.

«В этом сезоне я понял, что, когда ты играешь против Букайо Сака, Винисиуса Жуниора, Габриэля Мартинелли или Мохамеда Салаха, тебе нужны хорошие защитники, чтобы выигрывать дуэли один в один», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports после того, как «Сити» сохранил за собой титул чемпиона Премьер-лиги.

Коул Палмер, «Манчестер Сити» – «Челси», 2023 год

Следующим летом «Сити» продал Коула Палмера в «Челси» в день дедлайна.

Палмер получил награду «Лучший молодой игрок года» по версии PFA и привел команду Маурисио Почеттино к шестому месту в Премьер-лиге в сезоне 2023/2024, несмотря на неспокойный для клуба сезон.

Его гибкость позволяла «Челси» корректировать свои действия с мячом, когда это было необходимо. «Мне нравится играть на всех позициях», – сказал Палмер в ноябре прошлого года на пресс-конференции после вызова в сборную Англии. «Ложная девятка, справа, слева – куда бы он (Почеттино) меня ни поставил, я буду рад играть там».



Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Приход Палмера означал, что у «Челси» появился игрок, способный действовать между линиями – как в центре поля, так и с правого фланга, – и получающий мяч, находясь спиной к воротам соперника. Пространственное понимание и креативность Палмера только повышают его значимость для команды.

«Он понимает игру и использует полупозиции – играет между линиями, чтобы запутать соперника», – сказал Почеттино в интервью Sky Sports после ничьей 4:4 с «Манчестер Сити» в ноябре. «Он всегда дает нам варианты для игры и поиска свободного человека. Он плеймейкер, который связывает всех партнеров по команде».

Ахмед Валид, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух