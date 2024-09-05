Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руни и другие. Топ-5 важнейших трансферов в истории АПЛ в день дедлайна
Англия
05 сентября 2024, 08:50 |
355
0

Руни и другие. Топ-5 важнейших трансферов в истории АПЛ в день дедлайна

The Athletic – о трансферах последнего дня летнего окна, которые позволяли перестроить игру команд

05 сентября 2024, 08:50 |
355
0
Руни и другие. Топ-5 важнейших трансферов в истории АПЛ в день дедлайна
Getty Images/Global Images Ukraine

Автомобильные окна, репортеры, потоки новостей в социальных сетях и прямые трансляции – день трансферного дедлайна всегда был уникальным.

В последний день трансферного окна команды спешат завершить свои сделки. Некоторые из них они вынашивали с начала лета, другие же являются оппортунистическими ходами, возникшими только в этот день, или сделками, совершенными в последнюю минуту, чтобы заменить игрока, которого они только что потеряли из-за травмы.

С момента появления нынешней системы трансферных окон перед сезоном 2002/2003 годов было несколько заметных переходов в день дедлайна, которые оказали колоссальное влияние на клубы АПЛ. Некоторые из них также оказали тактическое влияние, что помогло командам, в которые они перешли, улучшить свою игру и выиграть титулы.

Клод Макелеле, «Реал» Мадрид – «Челси», 2003 год

Подписание Клода Макелеле летом 2003 года стало поворотным моментом в тактической истории «Челси» годом позже, когда новым тренером стал Жозе Моуриньо.


Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Игровой профиль Макелеле позволил Моуриньо поставить его сначала в основу ромба полузащиты, а затем перейти на систему 4-3-3, которая помогла «Челси» выиграть чемпионат в сезоне 2004/2005 и удержать титул в сезоне 2005/2006. Моуриньо объяснил, что, имея трех игроков в полузащите – Макелеле позади двух других, – когда большинство английских команд играли по схеме 4-4-2, он получал преимущество за счет дополнительного игрока в этой зоне.

Уэйн Руни, «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 2004 год

В начале первого сезона Моуриньо в «Челси», который в итоге стал победным для «Синих», «Манчестер Юнайтед» заключил сделку с игроком, который позволил команде сэра Алекса Фергюсона вернуться на вершину и который в итоге завершил карьеру в качестве одного из величайших игроков в истории клуба, в день дедлайна.

В понедельник, 30 августа 2004 года, за день до закрытия трансферного окна, тогдашний председатель совета директоров «Эвертона», ныне покойный Билл Кенрайт, сидел в офисе Фергюсона на «Олд Траффорд» вместе с главным тренером клуба Дэвидом Мойесом и генеральным директором «Юнайтед» Дэвидом Гиллом после сухой ничьей между двумя командами.

Согласно книге «Алекс Фергюсон: моя автобиография», Кенрайт плакал и сквозь слезы говорил, что хочет позвонить своей матери.


Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

«Они крадут нашего мальчика, они крадут нашего мальчика», – сказал Кенрайт своей маме, которая предупредила Фергюсона, что он «не получит этого мальчика просто так». Фергюсон на мгновение подумал, что это все уловка, но к концу следующего дня «Юнайтед» подписал 18-летнего нападающего «Эвертона» Уэйна Руни за 27 миллионов фунтов стерлингов (35,7 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).

Наследие Руни не нуждается в представлении, но интересно остановиться на том, как он позволил Фергюсону создать динамичную группу нападающих после ухода голландского форварда Рууда ван Нистелроя летом 2006 года.

Техника, взрывной характер и энергия англичанина дополнили атаку «Юнайтед», состоявшую из Криштиану Роналду, Карлоса Тевеса и одного из троицы Пак Чжи Сун/Нани/Райан Гиггз в сезоне 2007/2008, а в следующем сезоне к ним присоединился Димитар Бербатов.

Гибкость атакующей линии «Юнайтед», а особенно смену позиций между Руни, Роналду и Тевесом, было трудно остановить. Благодаря своей самоотверженности Руни успевал отходить назад и прикрывать фланги, когда это было необходимо, что также позволяло Фергюсону проявлять определенную тактическую гибкость: он мог поставить его на фланг, чтобы лучше страховать оборону, чем Роналду, или переместить его туда во время игры, чтобы изменить тактическую схему.

Маркос Алонсо, «Фиорентина» – «Челси», 2016 год

Смена игровой схемы, которой способствовал еще один трансфер в дедлайн-день, – это переход нового тренера «Челси» Антонио Конте с 4-3-3 на 3-4-3 в сезоне 2016/2017.

В предыдущем сезоне «Челси» чередовал Сезара Аспиликуэту и Бабу Рахмана на позиции левого защитника, но последний был отдан в аренду в немецкий «Шальке» в начале августа 2016 года. Конте хотел подписать еще одного левого защитника, и 31 августа «Челси» подписал Маркоса Алонсо из итальянской «Фиорентины».

Приход испанца, который был скорее левым латералем, чем левым защитником, помог Конте перейти к новой схеме.


Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

Выход Алонсо вместо Сеска Фабрегаса в матче с «Арсеналом» (поражение 0:3) в следующем месяце стал началом перехода к схеме 3-4-3, и «Челси» в новой форме был неудержим, выдав 13-матчевую победную серию в Премьер-лиге и став в итоге чемпионами.

«Я думаю, что это решение (перейти на игру в три защитника) изменило наш сезон», – сказал Конте британской телекомпании Sky Sports после завоевания титула. «В первой части сезона у нас не было правильного баланса. После двух поражений, от «Ливерпуля» и «Арсенала», – плохих поражений, а не просто поражений – я хотел измениться и найти новый игровой стиль для своей команды. Но у меня в голове был вариант играть по схеме 3-4-3, потому что я знаю характеристики игроков, и придать нам больше солидности в обороне».

Мануэль Аканджи, «Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Сити», 2022 год

Еще одно приобретение в обороне в последний день летнего окна, которое оказалось жизненно важным для тактической эволюции команды, – переход Мануэля Аканджи в «Манчестер Сити».

Тактический ум и умение играть на нескольких позициях позволили Аканджи быстро вписаться в команду после перехода из немецкой «Боруссии» Дортмунд, а его мастерство защитника позволило тренеру Пепу Гвардиоле перейти на игру с четырьмя центральными защитниками.


Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи

Этот шаг укрепил оборонительную линию «Сити», сделал их сильнее в ситуациях один в один и оказался решающим для завоевания требла в том сезоне.

«В этом сезоне я понял, что, когда ты играешь против Букайо Сака, Винисиуса Жуниора, Габриэля Мартинелли или Мохамеда Салаха, тебе нужны хорошие защитники, чтобы выигрывать дуэли один в один», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports после того, как «Сити» сохранил за собой титул чемпиона Премьер-лиги.

Коул Палмер, «Манчестер Сити» – «Челси», 2023 год

Следующим летом «Сити» продал Коула Палмера в «Челси» в день дедлайна.

Палмер получил награду «Лучший молодой игрок года» по версии PFA и привел команду Маурисио Почеттино к шестому месту в Премьер-лиге в сезоне 2023/2024, несмотря на неспокойный для клуба сезон.

Его гибкость позволяла «Челси» корректировать свои действия с мячом, когда это было необходимо. «Мне нравится играть на всех позициях», – сказал Палмер в ноябре прошлого года на пресс-конференции после вызова в сборную Англии. «Ложная девятка, справа, слева – куда бы он (Почеттино) меня ни поставил, я буду рад играть там».


Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Приход Палмера означал, что у «Челси» появился игрок, способный действовать между линиями – как в центре поля, так и с правого фланга, – и получающий мяч, находясь спиной к воротам соперника. Пространственное понимание и креативность Палмера только повышают его значимость для команды.

«Он понимает игру и использует полупозиции – играет между линиями, чтобы запутать соперника», – сказал Почеттино в интервью Sky Sports после ничьей 4:4 с «Манчестер Сити» в ноябре. «Он всегда дает нам варианты для игры и поиска свободного человека. Он плеймейкер, который связывает всех партнеров по команде».

Ахмед Валид, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух

По теме:
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Лион подписал хавбека Марселя
Клод Макелеле Челси Маркос Алонсо Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Мануэль Аканджи Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ статьи выбор редакции The Athletic
Олег Дидух Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
Футбол | 04 сентября 2024, 16:55 57
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро

«Заря» получит Владислава Супрягу, Игоря Горбача и 2.5 миллиона евро

Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Футбол | 04 сентября 2024, 12:49 39
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо

Эдуардо Герреро проведет остаток сезона 2024/25 в Киеве на правах аренды

Сборная Украины: Ребров в ответе за тех, кого приручил
Футбол | 05.09.2024, 08:50
Сборная Украины: Ребров в ответе за тех, кого приручил
Сборная Украины: Ребров в ответе за тех, кого приручил
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 04.09.2024, 09:57
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
Теннис | 05.09.2024, 03:49
Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 40
Футбол
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
04.09.2024, 03:31 3
Теннис
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
03.09.2024, 21:17 6
Футбол
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
04.09.2024, 07:10 21
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
03.09.2024, 08:00
Олимпийские игры
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
04.09.2024, 07:15 2
Теннис
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
04.09.2024, 02:31 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем