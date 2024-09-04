Соболенко сравнила нынешний WTA-тур и пять лет назад

Вторая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что видит большой прогресс в женском теннисе за последние 5 лет.

«Мне очень сложно сравнивать, потому что пять лет назад я была совсем другим игроком и воспринимала все не так, как сейчас.

Но я однозначно вижу большой прогресс в женском теннисе. Все становятся психологически устойчивее. Все понимают, как играть. Мне кажется, сейчас теннис намного быстрее. Я говорю о скорости и о движении. Есть статистика. Все знают игру друг друга, и все зависит от того, кто лучше справится с давлением в ключевые моменты матча.

Я считаю, что женский теннис сильно прибавил, и его интереснее смотреть, особенно на более поздних стадиях турниров. По-моему, женский теннис очень интересно смотреть. Да, я вижу большой прогресс», – сказала Арина.

Ранее Соболенко вышла в полуфинал US Open 2024.