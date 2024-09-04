Джек Дрейпер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 сентября продолжат играть матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В третьем поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сыграют британец Джек Дрейпер (№25 ATP) и австралиец Алекс де Минаур (№10 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Хаддад Майя – Мухова. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисистов, британец пока не выигрывал.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Янника Синнера (№1 ATP) или Даниила Медведева (№5 ATP).

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