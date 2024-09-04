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US Open
04 сентября 2024, 17:48 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:47
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Джек Дрейпер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open

04 сентября 2024, 17:48 | Обновлено 04 сентября 2024, 18:47
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0
Джек Дрейпер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

4 сентября продолжат играть матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В третьем поединке этой стадии в мужском одиночном разряде сыграют британец Джек Дрейпер (№25 ATP) и австралиец Алекс де Минаур (№10 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Хаддад Майя – Мухова. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисистов, британец пока не выигрывал.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Янника Синнера (№1 ATP) или Даниила Медведева (№5 ATP).

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Джек Дрейпер Алекс де Минаур смотреть онлайн US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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