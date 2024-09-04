Беатрис Хаддад Майя – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open
4 сентября продолжат играть матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В третьем поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№21 WTA) и Каролина Мухова из Чехии (№52 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, чешка не проигрывала.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Джессики Пегулы (№6 WTA).
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