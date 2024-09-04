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  4. Беатрис Хаддад Майя – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2024, 17:22 |
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Беатрис Хаддад Майя – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open

04 сентября 2024, 17:22 |
150
0
Беатрис Хаддад Майя – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

4 сентября продолжат играть матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В третьем поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№21 WTA) и Каролина Мухова из Чехии (№52 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, чешка не проигрывала.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Джессики Пегулы (№6 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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