Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших правоногих футболистов в истории.



Первую позицию в рейтинге занимает обладатель пяти Золотых мячей португалец Криштиану Роналду. За нападающим «Аль-Наср» разместились трехкратный чемпион мира бразилец Пеле и легендарный француз Зинедин Зидан.

На четвертой позиции разместился нидерландец Йохан Кройф, а легенда «Реала» Альфредо ди Стефано – 5-й.

В рейтинг также попали Франц Беккенбауэр, бразилец Роналдо, Мишель Платини, Марко ван Бастен и Лев Яшин.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших правоногих футболистов в истории