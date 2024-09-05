Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Признание получил Криштиану Роналду
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших правоногих футболистов в истории.
Первую позицию в рейтинге занимает обладатель пяти Золотых мячей португалец Криштиану Роналду. За нападающим «Аль-Наср» разместились трехкратный чемпион мира бразилец Пеле и легендарный француз Зинедин Зидан.
На четвертой позиции разместился нидерландец Йохан Кройф, а легенда «Реала» Альфредо ди Стефано – 5-й.
В рейтинг также попали Франц Беккенбауэр, бразилец Роналдо, Мишель Платини, Марко ван Бастен и Лев Яшин.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших правоногих футболистов в истории
- Криштиану Роналду
- Пеле
- Зинедин Зидан
- Йохан Кройф
- Альфредо ди Стефано
- Франц Беккенбауэр
- Роналдо
- Мишель Платини
- Марко ван Бастен
- Лев Яшин
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