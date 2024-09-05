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05 сентября 2024, 00:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 00:18
732
0

Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола

Признание получил Криштиану Роналду

05 сентября 2024, 00:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 00:18
732
0
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших правоногих футболистов в истории.

Первую позицию в рейтинге занимает обладатель пяти Золотых мячей португалец Криштиану Роналду. За нападающим «Аль-Наср» разместились трехкратный чемпион мира бразилец Пеле и легендарный француз Зинедин Зидан.

На четвертой позиции разместился нидерландец Йохан Кройф, а легенда «Реала» Альфредо ди Стефано – 5-й.

В рейтинг также попали Франц Беккенбауэр, бразилец Роналдо, Мишель Платини, Марко ван Бастен и Лев Яшин.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших правоногих футболистов в истории

  1. Криштиану Роналду
  2. Пеле
  3. Зинедин Зидан
  4. Йохан Кройф
  5. Альфредо ди Стефано
  6. Франц Беккенбауэр
  7. Роналдо
  8. Мишель Платини
  9. Марко ван Бастен
  10. Лев Яшин
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Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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