Чжэн Циньвень рассказала о рекордно позднем матче на US Open с Векич
Китайская теннисистка заявила, что на следующий день не могла тренироваться
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, как на нее повлияло позднее окончание матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису против Донны Векич – 7:6(2), 4:6, 6:2.
В воскресенье их встреча завершилась в 02:15 по нью-йоркскому времени и стала самым поздним женским матчем в истории US Open.
– Насколько сильно на вас отразилось позднее окончание прошлого матча?
– Конечно, сильно. Я не могла уснуть после того, как доиграла полтретьего. На следующий день я не могла тренироваться, чувствовала себя ужасно, не могла проснуться. Я хотела поиграть, но не смогла.
Но есть и другие игроки, которые очень поздно заканчивают. Я не могу ни на что жаловаться, иногда у нас такое расписание. Если бы я немного потренировалась, может, это помогло бы в сегодняшнем матче, но ничего страшного.
– Во сколько вы легли?
– Хороший вопрос, примерно в полпятого, наверное, ближе к пяти, – сказала Чжэн.
Отметим, что в 1/4 финала китаянка без шансов проиграла Арине Соболенко.
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