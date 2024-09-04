Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чжэн Циньвень рассказала о рекордно позднем матче на US Open с Векич
US Open
04 сентября 2024, 16:21 |
240
0

Чжэн Циньвень рассказала о рекордно позднем матче на US Open с Векич

Китайская теннисистка заявила, что на следующий день не могла тренироваться

04 сентября 2024, 16:21 |
240
0
Чжэн Циньвень рассказала о рекордно позднем матче на US Open с Векич
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, как на нее повлияло позднее окончание матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису против Донны Векич – 7:6(2), 4:6, 6:2.

В воскресенье их встреча завершилась в 02:15 по нью-йоркскому времени и стала самым поздним женским матчем в истории US Open.

– Насколько сильно на вас отразилось позднее окончание прошлого матча?
– Конечно, сильно. Я не могла уснуть после того, как доиграла полтретьего. На следующий день я не могла тренироваться, чувствовала себя ужасно, не могла проснуться. Я хотела поиграть, но не смогла.

Но есть и другие игроки, которые очень поздно заканчивают. Я не могу ни на что жаловаться, иногда у нас такое расписание. Если бы я немного потренировалась, может, это помогло бы в сегодняшнем матче, но ничего страшного.

– Во сколько вы легли?
– Хороший вопрос, примерно в полпятого, наверное, ближе к пяти, – сказала Чжэн.

Отметим, что в 1/4 финала китаянка без шансов проиграла Арине Соболенко.

По теме:
Кирьос предложил изменить формат матчей на турнирах Grand Slam
ВИДЕО. Киченок дважды не дала ударить Остапенко и выиграла очко
Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024
Чжэн Циньвень Донна Векич US Open 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Футбол | 04 сентября 2024, 12:49 37
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо

Эдуардо Герреро проведет остаток сезона 2024/25 в Киеве на правах аренды

Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Теннис | 04 сентября 2024, 07:15 2
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин

Американец Тиафо пробился в топ-4 мейджора на отказе Димитрова

Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Футбол | 04.09.2024, 07:10
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Теннис | 04.09.2024, 02:31
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Теннис | 04.09.2024, 03:31
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 3
Футбол
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 34
Футбол
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
МОРГАН: «Девочке следовало бросить 3-й мяч в насмешливое лицо Путинцевой»
03.09.2024, 03:39 2
Теннис
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 5
Бокс
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23
Теннис
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51
Футбол
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем