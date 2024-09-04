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Сборная УКРАИНЫ
04 сентября 2024, 16:11 |
262
3

Наставник сборной Украины: «Мы должны очень серьезно относиться к Албании»

Сергей Ребров оценил как соперника сборную Албании

04 сентября 2024, 16:11 |
262
3
Наставник сборной Украины: «Мы должны очень серьезно относиться к Албании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил сборную Албании как соперника:

«Я считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро — все соперники были очень высокого уровня. Во всех матчах они очень хорошо оборонялись. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда.

Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Мы должны очень серьезно относиться к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень большой».

В этом месяце сборная Украины проведет 2 матча. 7 сентября в Праге национальная команда примет команду Албании в 1-м туре группы B1 Лиги наций, а 10-го числа в той же столице Чехии сыграет выездной матч с хозяевами.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций сборная Албании по футболу
Алексей Тиньков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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MaximusOne
Не здивуюся якщо наші влетять албанцям, який там коф на їх перемогу ?
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0
romario
Єблов, звали на..уй!
Ответить
-1
Quia
позорище 
Ответить
-1
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