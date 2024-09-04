Ребров о Динамо в Еврокубках: «Не реализовали моменты, которые создавали»

Главный тренер сборной Украины, а также легенда и бывший наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров оценил еврокубковые матчи киевлян:

«Любые успешные выступления в Европе придают уверенности игрокам перед вызовом в национальную сборную. Первые два раунда «Динамо» прошло достаточно уверенно. Я доволен, что киевляне не только начали европейские игры, но и начали их достаточно уверенно.

К сожалению, не прошли «Зальцбург», я видел оба матча. На мой взгляд, не прошли потому, что не реализовали те моменты, которые создавали. Очень важно создавать моменты, и сейчас «Динамо» делает это, имеет баланс в атаке и обороне».