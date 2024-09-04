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  4. Ребров о Динамо в Еврокубках: «Не реализовали моменты, которые создавали»
Сборная УКРАИНЫ
04 сентября 2024, 15:48 |
225
0

Ребров о Динамо в Еврокубках: «Не реализовали моменты, которые создавали»

Наставник сборной Украины и тренер киевского «Динамо» оценил еврокубковые матчи киевлян

04 сентября 2024, 15:48 |
225
0
Ребров о Динамо в Еврокубках: «Не реализовали моменты, которые создавали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины, а также легенда и бывший наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров оценил еврокубковые матчи киевлян:

«Любые успешные выступления в Европе придают уверенности игрокам перед вызовом в национальную сборную. Первые два раунда «Динамо» прошло достаточно уверенно. Я доволен, что киевляне не только начали европейские игры, но и начали их достаточно уверенно.

К сожалению, не прошли «Зальцбург», я видел оба матча. На мой взгляд, не прошли потому, что не реализовали те моменты, которые создавали. Очень важно создавать моменты, и сейчас «Динамо» делает это, имеет баланс в атаке и обороне».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Динамо Киев
Алексей Тиньков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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