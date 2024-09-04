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Украина. Первая лига
04 сентября 2024, 15:31 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:32
421
0

Перед центральным матчем тура Буковина потеряла трех игроков перед централь

В то же время Валерий Кривенцов отбыл двухматчевую дисквалификацию

04 сентября 2024, 15:31 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:32
421
0
Перед центральным матчем тура Буковина потеряла трех игроков перед централь
https://sport.ua/news/686303-valeriy-kriventsov-bukovine-nado-usilivat-vse-pozitsii

В центральном матче 5 тура группы «А» Первой лиги «Буковина» сыграет в гостях с «Эпицентром».

Как стало известно Sport.ua, черновицкой команде в Каменец-Подольском не помогут дисквалифицированный защитник Андрей Бусько и травмированные полузащитники Богдан Бойчук и Даниил Голуб.

Зато сможет сыграть последний летний новичок – стоппер Максим Безуглый, который ранее защищал цвета «Металлиста 1925».

Подспорьем «Буковине» станет и то, что снова будет находиться в технической зоне главный тренер Валерий Кривенцов, который отбыл двух матчевую дисквалификацию.

Сейчас «Эпицентр» и «Буковина» делят 2-3 места, набрав по 7 очков, но подоляне сыграли на один поединок меньше.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение руководства ФК «Хуст» прекратить выступления в перволиговом первенстве Украины.

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инсайд Буковина Черновцы Богдан Бойчук Даниил Голуб Андрей Бусько Первая лига Украины Валерий Кривенцов
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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