Перед центральным матчем тура Буковина потеряла трех игроков перед централь
В то же время Валерий Кривенцов отбыл двухматчевую дисквалификацию
В центральном матче 5 тура группы «А» Первой лиги «Буковина» сыграет в гостях с «Эпицентром».
Как стало известно Sport.ua, черновицкой команде в Каменец-Подольском не помогут дисквалифицированный защитник Андрей Бусько и травмированные полузащитники Богдан Бойчук и Даниил Голуб.
Зато сможет сыграть последний летний новичок – стоппер Максим Безуглый, который ранее защищал цвета «Металлиста 1925».
Подспорьем «Буковине» станет и то, что снова будет находиться в технической зоне главный тренер Валерий Кривенцов, который отбыл двух матчевую дисквалификацию.
Сейчас «Эпицентр» и «Буковина» делят 2-3 места, набрав по 7 очков, но подоляне сыграли на один поединок меньше.
Ранее президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение руководства ФК «Хуст» прекратить выступления в перволиговом первенстве Украины.
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