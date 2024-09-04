Перед центральным матчем тура Буковина потеряла трех игроков перед централь

В центральном матче 5 тура группы «А» Первой лиги «Буковина» сыграет в гостях с «Эпицентром».

Как стало известно Sport.ua, черновицкой команде в Каменец-Подольском не помогут дисквалифицированный защитник Андрей Бусько и травмированные полузащитники Богдан Бойчук и Даниил Голуб.

Зато сможет сыграть последний летний новичок – стоппер Максим Безуглый, который ранее защищал цвета «Металлиста 1925».

Подспорьем «Буковине» станет и то, что снова будет находиться в технической зоне главный тренер Валерий Кривенцов, который отбыл двух матчевую дисквалификацию.

Сейчас «Эпицентр» и «Буковина» делят 2-3 места, набрав по 7 очков, но подоляне сыграли на один поединок меньше.

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