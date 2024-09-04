Президент ПФЛ: «Решение Хуста оказалось неожиданным»

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал решение руководства ФК «Хуст» прекратить выступления в перволиговом первенстве Украины:

– «Хуст» оказался непоследовательным. Еще после вылета во Вторую лигу после завершения прошлого сезона закарпатцы собирались сняться с соревнований под эгидой ПФЛ. Даже оформили своим игрокам статус свободных агентов.

Когда же сошла с дистанции «Дружба» и стало возможным возвращение «Хуста» в Первую лигу, то «горожане» заверили меня, что никаких проблем с их участием не будет. И вот такой конфуз уже на старте сезона.

Жду официальное письмо от ФК «Хуст», затем Центральный Совет ПФЛ примет решение о снятии закарпатцев с турнира.

Конечно, это создаст определенные проблемы при определении участников второго этапа перволигового первенства, ведь теперь в группе «А» будет на одну команду меньше, но думаю, что найдем выход из этого положения.

Ранее главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин сообщил, соответствует ли действительности информация о том, что матч 5-го тура его команды с «Металлистом» не состоится.