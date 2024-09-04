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Украина. Первая лига
04 сентября 2024, 11:26 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:38
351
0

Президент ПФЛ: «Решение Хуста оказалось неожиданным»

Каденко прокомментировал решение клуба сняться с чемпионата

04 сентября 2024, 11:26 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:38
351
0
Президент ПФЛ: «Решение Хуста оказалось неожиданным»
УАФ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал решение руководства ФК «Хуст» прекратить выступления в перволиговом первенстве Украины:

– «Хуст» оказался непоследовательным. Еще после вылета во Вторую лигу после завершения прошлого сезона закарпатцы собирались сняться с соревнований под эгидой ПФЛ. Даже оформили своим игрокам статус свободных агентов.

Когда же сошла с дистанции «Дружба» и стало возможным возвращение «Хуста» в Первую лигу, то «горожане» заверили меня, что никаких проблем с их участием не будет. И вот такой конфуз уже на старте сезона.

Жду официальное письмо от ФК «Хуст», затем Центральный Совет ПФЛ примет решение о снятии закарпатцев с турнира.

Конечно, это создаст определенные проблемы при определении участников второго этапа перволигового первенства, ведь теперь в группе «А» будет на одну команду меньше, но думаю, что найдем выход из этого положения.

Ранее главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин сообщил, соответствует ли действительности информация о том, что матч 5-го тура его команды с «Металлистом» не состоится.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины снятие с чемпионата ликвидация Хуст Александр Каденко инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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