Барселона получила из сборной Испании травмированного хавбека
Повреждение получил Фермин Лопес
Испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.
Хавбек каталонцев травмировался, находясь в расположении сборной Испании U-21. Вместо него у испанскую «молодежку» уже вызван Пабло Торре.
«Барселона» уведомила, что по результатам медицинского обследования у Фермина выявлено повреждение прямой передней мышцы левого бедра. Ожидается, что восстановление игрока займет до трех недель.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски предложил «Барселоне» снизить его зарплату.
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