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  4. Барселона получила из сборной Испании травмированного хавбека
Испания
04 сентября 2024, 12:01 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:10
350
0

Барселона получила из сборной Испании травмированного хавбека

Повреждение получил Фермин Лопес

04 сентября 2024, 12:01 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:10
350
0
Барселона получила из сборной Испании травмированного хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.

Хавбек каталонцев травмировался, находясь в расположении сборной Испании U-21. Вместо него у испанскую «молодежку» уже вызван Пабло Торре.

«Барселона» уведомила, что по результатам медицинского обследования у Фермина выявлено повреждение прямой передней мышцы левого бедра. Ожидается, что восстановление игрока займет до трех недель.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски предложил «Барселоне» снизить его зарплату.

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травма Барселона сборная Испании по футболу Фермин Лопес Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Барселона
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