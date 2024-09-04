Барселона получила из сборной Испании травмированного хавбека

Испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.

Хавбек каталонцев травмировался, находясь в расположении сборной Испании U-21. Вместо него у испанскую «молодежку» уже вызван Пабло Торре.

«Барселона» уведомила, что по результатам медицинского обследования у Фермина выявлено повреждение прямой передней мышцы левого бедра. Ожидается, что восстановление игрока займет до трех недель.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски предложил «Барселоне» снизить его зарплату.