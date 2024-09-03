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  4. Левандовски предложил Барселоне снизить его зарплату
Испания
03 сентября 2024, 16:50 |
817
1

Левандовски предложил Барселоне снизить его зарплату

Игрок хотел помочь клубу зарегистрировать новичков

03 сентября 2024, 16:50 |
817
1
Левандовски предложил Барселоне снизить его зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Президент «Барселоны» Жоап Лапорта сообщил, что форвард Роберт Левандовски предложил снизить его зарплату, чтобы клуб смог уложиться в финансовые нормы Ла Лиги и зарегистрировать новичков.

«Хотел бы отметить Роберта Левандовски. Это игрок, которому важен наш клуб. Он сам предложил пересмотреть его контракт в сторону снижения зарплаты, чтобы мы могли уложиться в нормы фейр-плей и зарегистрировать новичков».

«А на поле Левандовски все еще чрезвычайно мотивирован. Он хорошо подготовился к сезону, это будет его лучший чемпионат», – уверен Лапорта.

Ранее клуб отпустил свободным агентом Илкая Гюндогана, у которого была одна из самых высоких зарплат в команде.

Каталонская команда начала чемпионат с четырех побед, а Левандовски забил четыре гола.

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Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 1
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antt
От людина про гроші не думає. Це в принципі то саме щоб він із свого рахунку оплачував трансфери і зарплати тих самих новачків. Хоча якщо за це його хвалить сам Лапорт то ідея серйозна.
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