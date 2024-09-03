Левандовски предложил Барселоне снизить его зарплату
Игрок хотел помочь клубу зарегистрировать новичков
Президент «Барселоны» Жоап Лапорта сообщил, что форвард Роберт Левандовски предложил снизить его зарплату, чтобы клуб смог уложиться в финансовые нормы Ла Лиги и зарегистрировать новичков.
«Хотел бы отметить Роберта Левандовски. Это игрок, которому важен наш клуб. Он сам предложил пересмотреть его контракт в сторону снижения зарплаты, чтобы мы могли уложиться в нормы фейр-плей и зарегистрировать новичков».
«А на поле Левандовски все еще чрезвычайно мотивирован. Он хорошо подготовился к сезону, это будет его лучший чемпионат», – уверен Лапорта.
Ранее клуб отпустил свободным агентом Илкая Гюндогана, у которого была одна из самых высоких зарплат в команде.
Каталонская команда начала чемпионат с четырех побед, а Левандовски забил четыре гола.
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