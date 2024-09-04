Названа зарплата в Саудовской Аравии экс-партнера Ярмолюка по Брентфорду
Айван Тоуни будет защищать цвета «Аль-Ахли» из Джидды
Английский нападающий Айван Тоуни, став игроком саудовского клуба «Аль-Ахли», будет получать почти 600 тыс евро в неделю.
Сообщается, что фиксированная зарплата форварда, который ранее вместе с украинцем Егором Ярмолюком защищал цвета «Брентфорда», составляет 475 тыс евро, а с учетом бонусов Тоуни сможет получать порядка 593 тыс евро.
Напомним, о переходе 28-летнего Айвана «Аль-Ахли» объявил 31 августа. Игрок сборной Англии подписал контракт сроком до лета 2028 года.
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