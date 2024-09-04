Ребров пояснил задачу Украины на матчи Лиги наций с Албанией и Чехией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился настроем коллектива на стартовые поединки в Лиге наций УЕФА после невыхода из группы на Евро-2024.

«Чувствуем ли мы футбольную злобу после Евро-2024? Я всегда говорю: «Можно показывать это на тренировках, но очень важно показывать злобу в играх». Эту злобу и неудовлетворенность результатом. В первую очередь результатом. Потому что все понимают, что мы недовольны результатом.

Надо это доказывать на поле и в Лиге наций, что этот результат, который мы не добились на Евро, мы пытаемся сделать сейчас», – заявил Ребров.

Как известно, 7 сентября в Праге украинская сборная примет команду Албании в 1-м туре группы В1 Лиги наций, а 10-го числа в той же столице Чехии сыграет выездной матч с хозяевами.