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  4. Известно, кто будет обслуживать первый матч сборной Украины в Лиге наций
Лига наций
04 сентября 2024, 11:50 |
776
0

Известно, кто будет обслуживать первый матч сборной Украины в Лиге наций

На матче Украина – Албания будет работать бригада арбитров из Португалии

04 сентября 2024, 11:50 |
776
0
Известно, кто будет обслуживать первый матч сборной Украины в Лиге наций
УАФ

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

На матче будет работать португальская бригада арбитров. Главным рефери матча будет Луиш Годинью. На линиях будут работать Руй Тейшейра и Педру Алмейда, а четвертым судьей будет Элдер Фелипе.

Ранее стало известно, что хавбек сборной Украины Николай Шапаренко, который на прошлых выходных пропустил матч «Динамо» из-за повреждения, готовится к поединку с Албанией в общей группе.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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