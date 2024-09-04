Известно, кто будет обслуживать первый матч сборной Украины в Лиге наций
На матче Украина – Албания будет работать бригада арбитров из Португалии
7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.
Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
На матче будет работать португальская бригада арбитров. Главным рефери матча будет Луиш Годинью. На линиях будут работать Руй Тейшейра и Педру Алмейда, а четвертым судьей будет Элдер Фелипе.
Ранее стало известно, что хавбек сборной Украины Николай Шапаренко, который на прошлых выходных пропустил матч «Динамо» из-за повреждения, готовится к поединку с Албанией в общей группе.
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