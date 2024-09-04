Источник: Минай подписывает воспитанника Динамо

Воспитанник «Динамо» Евгений Рязанцев, который до последнего времени защищал цвета харьковского «Металлиста», вскоре станет игроком «Миная».

Источник утверждает, что с 22-летним правым вингером закарпатцы подпишут контракт на 3 года.

Напомним, ранее сообщалось, будто Рязанцева в рядах своей команды хочет видеть главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич.

«Минай», как известно, по итогам предыдущего сезона понизился в классе из УПЛ в Первую лигу, но готовится к возвращению назад.