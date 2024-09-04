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Украина. Первая лига
04 сентября 2024, 11:07 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:38
307
0

Источник: Минай подписывает воспитанника Динамо

В команде Желько Любеновича будет играть Евгений Рязанцев

04 сентября 2024, 11:07 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:38
307
0
Источник: Минай подписывает воспитанника Динамо
ФК Металлист Харьков. Евгений Рязанцев

Воспитанник «Динамо» Евгений Рязанцев, который до последнего времени защищал цвета харьковского «Металлиста», вскоре станет игроком «Миная».

Источник утверждает, что с 22-летним правым вингером закарпатцы подпишут контракт на 3 года.

Напомним, ранее сообщалось, будто Рязанцева в рядах своей команды хочет видеть главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич.

«Минай», как известно, по итогам предыдущего сезона понизился в классе из УПЛ в Первую лигу, но готовится к возвращению назад.

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трансферы Минай
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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