Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо

Воспитанник Динамо Евгений Рязанцев проходит просмотр в одесском Черноморце.

По информации ТаТоТаке, сейчас штаб Александра Бабича изучает возможности 22-летнего вингера.

После юношеской команды «Динамо» контракт футболиста принадлежал «Металлисту», а затем в 2022 году на правах аренды он находился во второй команде испанской «Понферрадины».

В Черноморец Рязанцев прибыл в статусе свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

Ранее одесский клуб подписал арендное соглашение с игроками системы Шахтера – Евгений Янович и Михаил Хромей перешли в Черноморец.