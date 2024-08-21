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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 23:23 | Обновлено 21 августа 2024, 23:38
159
0

Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо

Евгений Рязанцев может продолжить карьеру в одесском клубе

21 августа 2024, 23:23 | Обновлено 21 августа 2024, 23:38
159
0
Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
ФК Динамо. Евгений Рязанцев

Воспитанник Динамо Евгений Рязанцев проходит просмотр в одесском Черноморце.

По информации ТаТоТаке, сейчас штаб Александра Бабича изучает возможности 22-летнего вингера.

После юношеской команды «Динамо» контракт футболиста принадлежал «Металлисту», а затем в 2022 году на правах аренды он находился во второй команде испанской «Понферрадины».

В Черноморец Рязанцев прибыл в статусе свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

Ранее одесский клуб подписал арендное соглашение с игроками системы Шахтера – Евгений Янович и Михаил Хромей перешли в Черноморец.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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