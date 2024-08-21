Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
Евгений Рязанцев может продолжить карьеру в одесском клубе
Воспитанник Динамо Евгений Рязанцев проходит просмотр в одесском Черноморце.
По информации ТаТоТаке, сейчас штаб Александра Бабича изучает возможности 22-летнего вингера.
После юношеской команды «Динамо» контракт футболиста принадлежал «Металлисту», а затем в 2022 году на правах аренды он находился во второй команде испанской «Понферрадины».
В Черноморец Рязанцев прибыл в статусе свободного агента, сообщает ТаТоТаке.
Ранее одесский клуб подписал арендное соглашение с игроками системы Шахтера – Евгений Янович и Михаил Хромей перешли в Черноморец.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Джошуа ожидает, что Энтони подерется с Фьюри
Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства