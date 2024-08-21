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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 15:35 |
452
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал двух игроков Шахтера

К одесскому клубу присоединились Евгений Янович и Михаил Хромей

21 августа 2024, 15:35 |
452
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал двух игроков Шахтера
ФК Черноморец. Михаил Хромей

Одесский «Черноморец» официально объявил об аренде двух полузащитников юношеских команд донецкого «Шахтера»: Евгения Яновича и Михаила Хромея.

Арендные соглашения обоих футболистов рассчитаны на 1 сезон.

19-летний Евгений Янович является воспитанником академий «Металлиста» и «Шахтера». Имеет на своем счету 13 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

Михаил Хромей, которому в ноябре исполнится 21 год, вторую половину сезона 2023/24 провел в аренде во львовских «Карпатах», но за первую команду клуба сыграл лишь 1 матч.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» ведет переговоры с Филиппом Будковским.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Черноморец
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