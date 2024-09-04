Лузер. В Англии оценили старт сезона в исполнении Мудрика

Британское издание Football London внесло украинского вингера Михаила Мудрика в список лузеров «Челси» по итогам старта сезона 2024/25:

«До матча с «Кристал Пэлас» Мудрик начинал последние три игры в стартовом составе. Украинский легионер уже имел немало возможностей в этом сезоне, но не смог зарекомендовать себя перед новым главным тренером Мареской, который фактически призвал вингера усовершенствовать процесс принятия решений.

С такими игроками, как Педро Нету, Жоау Феликс, Джедон Санчо и Кристофер Нкунку, которые могут сыграть на левом фланге, кажется, что Мудрику следовало воспользоваться некоторыми из тех шансов, которые он имел в начале сезона. Посмотрим, что ждет украинца дальше но, похоже, этот сезон станет определяющим в его карьере в «Челси».

❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!

В этой кампании Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отличившись 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.