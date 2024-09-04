Лузер. В Англии оценили старт сезона в исполнении Мудрика
СМИ считают, что этот сезон является решающим для украинца в «Челси»
Британское издание Football London внесло украинского вингера Михаила Мудрика в список лузеров «Челси» по итогам старта сезона 2024/25:
«До матча с «Кристал Пэлас» Мудрик начинал последние три игры в стартовом составе. Украинский легионер уже имел немало возможностей в этом сезоне, но не смог зарекомендовать себя перед новым главным тренером Мареской, который фактически призвал вингера усовершенствовать процесс принятия решений.
С такими игроками, как Педро Нету, Жоау Феликс, Джедон Санчо и Кристофер Нкунку, которые могут сыграть на левом фланге, кажется, что Мудрику следовало воспользоваться некоторыми из тех шансов, которые он имел в начале сезона. Посмотрим, что ждет украинца дальше но, похоже, этот сезон станет определяющим в его карьере в «Челси».
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В этой кампании Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отличившись 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.
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Но играть слева будет Мудрык а не Кабаев.
Потому что пофиг как играет Мудрык он же из самого Челси.
А тут Кабаев из какого то Динамо подумаешь.
А потім питання від журналістів, психовані відповіді від Реброва про те що не зуміли обіграти Албанію.
Біг по колу.