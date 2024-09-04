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  4. Лузер. В Англии оценили старт сезона в исполнении Мудрика
Англия
04 сентября 2024, 12:01 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:03
1123
11

Лузер. В Англии оценили старт сезона в исполнении Мудрика

СМИ считают, что этот сезон является решающим для украинца в «Челси»

04 сентября 2024, 12:01 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:03
1123
11
Лузер. В Англии оценили старт сезона в исполнении Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Британское издание Football London внесло украинского вингера Михаила Мудрика в список лузеров «Челси» по итогам старта сезона 2024/25:

«До матча с «Кристал Пэлас» Мудрик начинал последние три игры в стартовом составе. Украинский легионер уже имел немало возможностей в этом сезоне, но не смог зарекомендовать себя перед новым главным тренером Мареской, который фактически призвал вингера усовершенствовать процесс принятия решений.

С такими игроками, как Педро Нету, Жоау Феликс, Джедон Санчо и Кристофер Нкунку, которые могут сыграть на левом фланге, кажется, что Мудрику следовало воспользоваться некоторыми из тех шансов, которые он имел в начале сезона. Посмотрим, что ждет украинца дальше но, похоже, этот сезон станет определяющим в его карьере в «Челси».

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В этой кампании Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отличившись 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Football London
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Комментарии 11
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Умник
"Гравці Динамо в тонусі, хоча і втомлені" - Сергей Ребров.
Но играть слева будет Мудрык а не Кабаев.
Потому что пофиг как играет Мудрык он же из самого Челси.
А тут Кабаев из какого то Динамо подумаешь.
А потім питання від журналістів, психовані відповіді від Реброва про те що не зуміли обіграти Албанію.
Біг по колу.
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+2
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Тим Сергей
Странно на х они его дальше держат? Очевидно что не получилось. Кидайте в аренду как минимум, а лучше вообще сдыхаться если кто даст $, что конечно вряд ли
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+2
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DK1961
Будем теперь это недоразумение именовать ещё и лузером?
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+1
Boodya
Тобто Мудрику за місце в збірній боротись не потрібно? В нього карт бланш маючи контракт з Челсі?
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0
Strontium
Какие моменты?)))   Вот когда ему как то Палмер выложил на выход, то  Миша и забил.   А когда суют мяч в борьбу и надо что решить за доли сек., то это не момент.
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-1
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