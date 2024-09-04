Тиафо дал оценку своему выходу в полуфинал US Open

Американский теннисисит Фрэнсис Тиафо (№20 АТР) прокомментировал победу в 1/4 финала US Open 2024 над Григором Димитровым (№9 АТР) из Болгарии и рассказал, чего ждет от полуфинального противостояния с соотечественником Тейлором Фритцом.

«Очевидно, что я бы не так хотел пройти дальше. Но я счастлив пройти. Еще один полуфинал здесь. Невероятно. Это был действительно матч высокого уровня. Несмотря ни на что, мне нравится то место, где я был в тройке. Но я не хотел, чтобы все закончилось именно так, особенно для меня и для зрителей. Но вы, ребята, снова увидите меня – против другого американца. Пятница обещает быть адским днем», – заявил Тиафо.

Ранее сообщалось, что US Open этого года станет историческим для мужского тенниса США.