Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тиафо дал оценку своему выходу в полуфинал US Open
US Open
04 сентября 2024, 09:19 | Обновлено 04 сентября 2024, 09:25
104
0

Тиафо дал оценку своему выходу в полуфинал US Open

Американец – о планах

04 сентября 2024, 09:19 | Обновлено 04 сентября 2024, 09:25
104
0
Тиафо дал оценку своему выходу в полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Американский теннисисит Фрэнсис Тиафо (№20 АТР) прокомментировал победу в 1/4 финала US Open 2024 над Григором Димитровым (№9 АТР) из Болгарии и рассказал, чего ждет от полуфинального противостояния с соотечественником Тейлором Фритцом.

«Очевидно, что я бы не так хотел пройти дальше. Но я счастлив пройти. Еще один полуфинал здесь. Невероятно. Это был действительно матч высокого уровня. Несмотря ни на что, мне нравится то место, где я был в тройке. Но я не хотел, чтобы все закончилось именно так, особенно для меня и для зрителей. Но вы, ребята, снова увидите меня – против другого американца. Пятница обещает быть адским днем», – заявил Тиафо.

Ранее сообщалось, что US Open этого года станет историческим для мужского тенниса США.

По теме:
US Open станет историческим для мужского тенниса США
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Фрэнсис Тиафо US Open 2024 Григор Димитров
Юрій Остроумов Источник: US Open
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Почему не отстранили...» Федерер отреагировал на допинг-скандал Синнера
Теннис | 03 сентября 2024, 20:50 0
«Почему не отстранили...» Федерер отреагировал на допинг-скандал Синнера
«Почему не отстранили...» Федерер отреагировал на допинг-скандал Синнера

Легендарный швейцарец требует объяснений, но верит, что тот ничего не сделал

Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Футбол | 03 сентября 2024, 22:25 21
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата

«Хуст» прекратит выступления в Первой лиге

Уничтожен завод УАФ по изготовлению искусственных полей в Краматорске
Футбол | 04.09.2024, 03:57
Уничтожен завод УАФ по изготовлению искусственных полей в Краматорске
Уничтожен завод УАФ по изготовлению искусственных полей в Краматорске
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 04.09.2024, 07:44
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Футбол | 04.09.2024, 08:11
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
04.09.2024, 07:10 15
Футбол
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 3
Футбол
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
02.09.2024, 14:35 2
Футбол
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
02.09.2024, 18:34 37
Футбол
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
02.09.2024, 17:10 5
Бокс
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
02.09.2024, 10:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем