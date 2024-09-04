US Open станет историческим для мужского тенниса США
Американцы гарантировали себе представителя в финале нынешнего мейджора
Американский теннисист станет участником финального матча на Открытом чемпионате США 2024 года.
Это стало фактом после того, как свои матчи в четвертьфинале выиграли Фрэнсис Тиафо, который на отказе прошел болгарина Григора Димитрова, а также Тейлор Фриц, одолевший немца Александра Зверева.
Таким образом, будущая очная встреча Тиафо с Фрицем гарантировала США представителя в финале турнира.
Пресс-служба US Open утверждает, это первый случай за последние 18 лет, когда в финале мужского одиночного разряда турнира сыграет теннисист из США. В 2006 году финалистом мейджора в Нью-Йорке был американец Эдди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру – 2:6, 6:4, 5:7, 1:6.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Хуст» прекратит выступления в Первой лиге
Тейлор Фритц одолел Александра Зверева в четырех сетах