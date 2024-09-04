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US Open
04 сентября 2024, 08:20 | Обновлено 04 сентября 2024, 08:29
1039
0

US Open станет историческим для мужского тенниса США

Американцы гарантировали себе представителя в финале нынешнего мейджора

04 сентября 2024, 08:20 | Обновлено 04 сентября 2024, 08:29
1039
0
US Open станет историческим для мужского тенниса США
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Американский теннисист станет участником финального матча на Открытом чемпионате США 2024 года.

Это стало фактом после того, как свои матчи в четвертьфинале выиграли Фрэнсис Тиафо, который на отказе прошел болгарина Григора Димитрова, а также Тейлор Фриц, одолевший немца Александра Зверева.

Таким образом, будущая очная встреча Тиафо с Фрицем гарантировала США представителя в финале турнира.

Пресс-служба US Open утверждает, это первый случай за последние 18 лет, когда в финале мужского одиночного разряда турнира сыграет теннисист из США. В 2006 году финалистом мейджора в Нью-Йорке был американец Эдди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру – 2:6, 6:4, 5:7, 1:6.

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Юрій Остроумов Источник: US Open
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