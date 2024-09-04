Тренер клуба, пострадавшего от ТЦК, отреагировал на слухи об исчезновении
Владимир Цыткин подтвердил, что «Хуст» снимается с Первой лиги.
Главный тренер ФК «Хуст» Владимир Цыткин подтвердил, что закарпатский клуб откажется от выступлений в Первой лиге Украины:
«Это правда. Сегодня распускаем команду. Президент вчера принял решение».
Ранее стало известно, что причиной такого решения стали финансовые трудности.
В сезоне 2024/25 «Хуст» не набрал ни одного очка в 3 матчах Первой лиги и занимает последнее место в турнирной таблице Группы А.
Напомним, ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заявление об отставке главный тренер пивоваров еще не писал
Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон