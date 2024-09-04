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Украина. Первая лига
04 сентября 2024, 09:19 |
1005
0

Тренер клуба, пострадавшего от ТЦК, отреагировал на слухи об исчезновении

Владимир Цыткин подтвердил, что «Хуст» снимается с Первой лиги.

04 сентября 2024, 09:19 |
1005
0
Тренер клуба, пострадавшего от ТЦК, отреагировал на слухи об исчезновении
ФК Хуст. Владимир Цыткин

Главный тренер ФК «Хуст» Владимир Цыткин подтвердил, что закарпатский клуб откажется от выступлений в Первой лиге Украины:

«Это правда. Сегодня распускаем команду. Президент вчера принял решение».

Ранее стало известно, что причиной такого решения стали финансовые трудности.

В сезоне 2024/25 «Хуст» не набрал ни одного очка в 3 матчах Первой лиги и занимает последнее место в турнирной таблице Группы А.

Напомним, ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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